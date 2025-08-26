Revista internacional pone al Metro de Medellín entre los 10 mejores del mundo

Medellín vuelve a estar en el mapa internacional, esta vez, sobre rieles. La prestigiosa revista Condé Nast Traveler eligió al Metro como el octavo mejor sistema de transporte del mundo.

Un orgullo que no solo mueve a miles de pasajeros cada día, sino que también impulsa el nombre de la ciudad con los sellos de innovación y disciplina.

“Es el medio de transporte más efectivo que tenemos, o sea, se acerca de norte a sur, de sur a norte, es el más chévere y el más funcional que tenemos", manifestó Margarita Rodríguez, una usuaria del Metro de Medellín.

“Es un medio de transporte que facilita mucho poder llegar a cada una de las distintas actividades que tiene una persona: trabajar, estudiar. Me parece que es económico y sustentable con el medio ambiente”, dijo por su parte Andrés Londoño, otro usuario.

La revista destacó al Metro de Medellín, entre muchas virtudes, por la rápida y eficiente conexión entre los municipios del Valle de Aburrá, por los sistemas integrados que complementan su servicio, como los metrocables, el tranvía y el Metroplús, los cuales se pasean de manera transversal por la ciudad.

“Para el sistema Metro de Medellín, como sistema de transporte, nos llena de alegría esa calificación, que ha sido muy buena. Nos ubica como octavos entre 10 sistemas de transporte en el mundo. Tienen en cuenta, sobre todo, el sistema integrado de transporte”, destacó Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín

“Nos lleva a todas partes. Yo, por lo menos, voy para la 80, me bajo en Floresta y el integrado me lleva hasta la clínica. Entonces es espectacular, con solo un pasaje”, aseguró Elizabeth Álvarez, quien usa con frecuencia el sistema.

El mejor sistema de transporte para esta revista es el de Hong Kong, destacado por su puntualidad. En el segundo lugar está el Metro de Delhi y, en el tercer puesto del podio, aparece el Metro de Moscú. El Metro de Medellín quedó por encima del sistema de transporte de Washington, en Estados Unidos, y Estocolmo, en Suecia.

“Uno de los factores más importantes ha sido la cultura Metro. Más de un millón de viajeros se transporta en un día de semana en nuestro sistema, y esa cultura Metro que todos vivimos y que todos compartimos es un factor diferenciador. Quiero agradecer a ustedes, porque gracias a ese buen comportamiento, ya que vivimos en la cultura Metro, tenemos un sistema de transporte que es único en el mundo”, dijo Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín.

En su publicación, la revista exalta principalmente los metrocables y la oportunidad con la Línea K de llegar al Parque Arví, donde, además de ver las laderas de Medellín en el recorrido, se pueden contemplar aves, flores silvestres y más de 80 kilómetros de senderos para caminatas.