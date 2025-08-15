Avanza proyecto de accesibilidad del Metro de Medellín en 10 estaciones de la línea A

El Metro de Medellín avanza en las obras de mejora para 10 estaciones de la línea A. Actualmente, se avanza en las cimentaciones para los 27 nuevos ascensores que se instalarán en el proyecto y en sus estructuras metálicas de soporte

El proyecto de accesibilidad del Metro de Medellín, que comprende adecuaciones en 10 estaciones de la línea A, continúa avanzando con el fin de facilitar el acceso de todas las personas que hacen uso de la red Metro.

En este momento se llevan a cabo excavaciones y cimentaciones de 27 nuevos ascensores, tanto externos como internos, que serán instalados en las estaciones Madera, Hospital, Industriales, Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Los nuevos ascensores serán de alto tráfico e incluirán lineamientos de accesibilidad. Su capacidad será de 900 kilos, así lo explicó Tomás Elejalde Escobar, gerente del Metro de Medellín.

“Estas estaciones contarán con ascensores para poder comunicar la zona de acceso con la zona de plataforma, acceso y entrada a los trenes. Recordamos que debido a las obras, especialmente en la plataforma de la estación, se deben transitar con cuidado, con precaución, por las zonas debidamente demarcadas”, expresó el gerente.

Ascensores Metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Además, se instalarán 12 pasillos de ingreso que permiten el acceso de personas con discapacidad física, usuarias de silla de ruedas y se ejecutarán también obras de ampliación de las estaciones. De manera paralela a las obras físicas, este año la empresa ha realizado cerca de 35 socializaciones con personas con discapacidad, entidades, colectivos, comités ciudadanos de obra, usuarios y comunidad en general con el fin de socializar el proyecto.

La inversión en este proyecto supera los $61.000 millones y se espera que las obras finalicen en el primer semestre de 2026. Es de anotar que la empresa tiene contemplado iniciar una segunda fase, que abarcará otras estaciones, a mediados del año entrante.