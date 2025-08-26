Metro de medellín es reconocido por importante revista internacional: supera sistema de Washington

El Metro de Medellín fue reconocido dentro de los 9 mejores sistemas de transporte del mundo, de acuerdo con un listado elaborado por la prestigiosa revista especializada en turismo de lujo y estilo de vida, Conde Nest Traveller, superando incluso a sistemas de transporte de ciudades como Washington, en Estados Unidos, y Estocolmo, en Suecia.

De acuerdo con la publicación, las ciudades elegidas "han elevado el transporte público a una forma de arte y a una valiosa atracción turística". En ese sentido, la primera ciudad elegida para integrar la lista fue, a criterio de la mencionada publicación, Hong Kong (en China), seguida del metro de Delhi y el de Tokyo, en Japón, que dan forma al top-3 del ranking.



¿Por qué destaca el Metro de Medellín?

Conde Nest Traveller resalta del Metro de Medellín que es "un ejemplo estelar de cómo un transporte bien ejecutado puede ser divertido, funcional y contribuir al bienestar de toda una ciudad". Además, recuerda que "es el único sistema de transporte ferroviario de Colombia" y que, "además de sus opciones ferroviarias limpias y rápidas, la ciudad también cuenta con un tranvía, una línea de autobús de tránsito rápido (BTR) y cientos de otras líneas de autobús, muchas de las cuales pueden utilizarse en conjunto con el Metro".

También dice la publicación que, si bien los teleféricos han sido usados tradicionalmente como opciones turísticas, "Medellín fue la primera ciudad en incluirlos como parte de un sistema de transporte público masivo", logrando con ello y conectar "el centro de Medellín con comunidades aisladas por las empinadas colinas que rodean la ciudad montañosa, en algunos casos, reduciendo un trayecto de dos horas a tan solo 30 minutos".

"El Metro de Medellín fue cuidadosamente planificado con la participación de la comunidad y es un símbolo de orgullo para la ciudad", continúa la revista, que señala que para vivir de manera óptima la experiencia de montar en el metro de Medellín se deben contemplar "las exuberantes laderas que rodean Medellín mientras viaja en la Línea K del Metrocable hasta el Parque Arvi, donde podrá encontrar una observación de aves inigualable, flores silvestres y más de 80 kilómetros de senderos para caminatas".

Al conocer la distinción, el Metro de Medellín, por medio de su gerente, Tomás Elejalde, señaló que los "llena de alegría y mucho orgullo", más aún teniendo en cuenta que, precisamente, para le mención internacional, "uno de los factores más importantes ha sido la Cultura Metro" instaurada en el sistema incluso desde antes de su entrada en operación.

"Agradecemos a nuestros viajeros, esa Cultura Metro que todos vivimos y que todos compartimos es un factor diferenciador importante, quiero agradecer a ustedes porque gracias efectivamente al buen comportamiento y a que vivimos la Cultura Metro, tenemos un sistema de transporte que es único en el mundo", añadió Elejalde.



¿Cuáles son los mejores sistemas de transporte del mundo?

Además de los tres mencionados como líderes del ranking, Conde Nest Traveller también ubicó, por encima del metro de Medellín, sistemas de Singagpur, Londres (Inglaterra) y Seúl (Corea), mientras que, ya debajo del metro de Medellín, aparecen las ya mencionadas ciudades de Washington y Estocolmo, esta última, capital de Suecia.