Metro de Medellín recibió máxima calificación crediticia de Fitch Ratings: por octava ocasión

Por octava ocasión, el Metro de Medellín recibió de Fitch Ratings la máxima calificación crediticia.

El sistema masivo de transporte mantiene un bajo nivel de endeudamiento y un perfil crediticio que le permite responder con confianza a sus compromisos.

Nuevamente el sistema masivo del Valle de Aburrá, que mueve más de un millón de usuarios en promedio diariamente, es destacado por su buen comportamiento financiero, donde recibió la máxima calificación crediticia otorgada por la firma internacional Fitch Ratings, que afirmó las notas de largo plazo en ‘AAA(col)’ y de corto plazo en ‘F1+(col)’, ambas con perspectiva estable.

Esta calificación indica que existe un riesgo bajo de incumplimiento en obligaciones en forma oportuna, lo cual refleja la solidez financiera del Metro, destaca que ha tenido un manejo responsable de los recursos públicos y la aplicación del código de buen gobierno.

Según la calificadora, el sistema mantiene un bajo nivel de endeudamiento y un perfil crediticio que le permite responder con confianza a sus compromisos.

Fitch Ratings también ratificó la máxima calificación a la emisión de bonos sostenibles por un monto de hasta $350.000 millones que permitirán financiar proyectos estratégicos.

Publicidad

“Esto reafirma la forma como nosotros estamos administrando los recursos públicos. Es una calificación que refleja confianza hacia el mercado de emisión de bonos también porque incluye la calificación de una posible emisión de bonos sostenibles hasta por 350.000.000 de pesos. Emisión que nosotros utilizaríamos para apalancar la compra de trenes que ya está en curso”, aseguró el gerente del Metro, Tomás Elejalde.

La continuidad de esta calificación por octavo año consecutivo consolida al Metro como una de las entidades públicas con mayor reputación en el mercado financiero nacional. Para los inversionistas, esto significa confianza y respaldo en la adquisición de bonos sostenibles que apoyan proyectos clave para la movilidad de la ciudad – región.

De esta manera, la empresa no solo garantiza la operación de un servicio seguro y confiable para millones de personas cada año, sino que también se proyecta como un actor sólido en la economía del país, capaz de atraer recursos para seguir creciendo de manera sostenible como lo ha hecho durante casi 30 años de operación comercial.



Sobre las calificaciones de largo y corto plazo

Las calificaciones nacionales ‘AAA’ indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación con todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país.

Publicidad

Las calificaciones nacionales ‘F1’ indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.

En la escala de calificación nacional de Fitch, esta calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Cuando el perfil de liquidez es muy fuerte, se añade un "+" a la calificación asignada.