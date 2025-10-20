Metro de Medellín modifica rutas integradas en el sur por daño en vía férrea: así funcionarán

El Metro de Medellín anunció ajustes temporales en el servicio de rutas integradas del sur, luego del daño registrado en la vía férrea entre las estaciones Ayurá y Aguacatala. La contingencia obligó a modificar los puntos de integración de varias rutas que conectan con los municipios del Valle de Aburrá.



Así funcionarán rutas integradas del metro de Medellín por daño

Las rutas de Envigado y Sabaneta que normalmente integraban en las estaciones afectadas, ahora lo hacen en la estación Poblado, costado oriental sobre la Regional. La medida busca mantener la movilidad de los usuarios mientras avanzan las reparaciones.

De igual forma, las rutas de Itagüí, Caldas, La Estrella y San Antonio de Prado integrarán temporalmente en la estación Poblado, pero en el costado occidental hacia la Autopista Sur. El Metro recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos con tiempo.

Así operarán desde este martes 21 de octubre las rutas integradas de las estaciones del Metro de Medellín en el sur del Valle de Aburrá, tras la contingencia generada por una socavación en la vía férrea entre Poblado y Aguacatala. #VocesySonidos

Las rutas de la comuna 14 (El Poblado) que antes se integraban en la estación Aguacatala, ahora lo harán en Industriales, sobre la Regional. Este ajuste permite mantener la conexión con el sistema mientras se normaliza la operación ferroviaria.

Asimismo, las rutas 133i, 134i y 134iia, que operan en El Poblado, cambiarán su paradero de integración hacia la Avenida Las Vegas con la calle 10, en la glorieta bajo el puente. Las autoridades solicitaron atender la señalización dispuesta en el sector.



El Metro precisó que las rutas C4-002, 136i, C3-001, C3-001A, C3-002 y C4-003 no tendrán modificaciones en su punto de integración. La empresa reiteró su llamado a usar el servicio de buses integrados durante la contingencia.

¿Qué pasó este lunes en el metro de Medellín?

Cabe recordar que, según detalló la empresa de transporte, la afectación se localiza en el costado occidental de la vía férrea, cerca del río Medellín, entre las estaciones Poblado y Aguacatala. Como medida preventiva, el Metro suspendió el servicio en este tramo para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal operativo, mientras se determinan las causas del daño y el alcance de la intervención necesaria.

Socavación en el metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Agregaron desde el Metro de Medellín que actualmente se adelantan evaluaciones técnicas y correctivas en articulación con el Distrito de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y EPM. El objetivo es restablecer la operación lo antes posible, aunque dichos trabajos podrían tardar hasta 8 días, y minimizar el impacto en la movilidad de los ciudadanos que usan diariamente el sistema.