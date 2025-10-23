Avanzan trabajos en metro de Medellín: deben rellenar 250 metros cúbicos para solucionar falla

Con este, ya son cuatro días de la socavación que ocurrió en la vía férrea del Metro de Medellín entre las estaciones Poblado y Aguacatala, es decir que el río se filtró por la parte de abajo de este tramo del sistema de transporte y causó un enorme hueco que está siendo atendido por en total 80 profesionales, de modo que el sistema en la línea A opere con normalidad prontamente.

La situación ha provocado dificultades en la movilidad, no solo para unos 140.000 usuarios que se ven afectados al día, sino para las vías de la ciudad que están sufriendo un colapso en especial hacia el sur del valle de Aburrá o los cierres que se han registrado. La repercusiones se han visto incluso para la misma empresa de transporte masivo, que ha dejado de tener un 15 por ciento de sus pasajeros habituales, con pérdidas económicas que aún están siendo calculadas.



El avance de los trabajos

Frente al avance de las obras, el alcalde Federico Gutiérrez dijo que los trabajos van bien y que la solución del daño tardaría una semana como lo habían estimado inicialmente, es decir hasta lunes o martes de la próxima semana. Esto pese a que por ejemplo en la tarde de este miércoles tuvieron que frenar los trabajos, ante las fuertes lluvias, pero se retomaron con normalidad.

“Justo el vaciado hoy, que se está haciendo con concreto, va bien, más todo el sistema que se ha puesto sobre el río, con todas estas bolsas que cada una pesa una tonelada”, dijo el mandatario.

Avanzan trabajos para solucionar socavación en el metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Por su parte, el gerente Tomás Elejalde manifestó que los trabajos deben hacerse por capas, pues se generó una oquedad que necesita llenarse de material con alrededor de 250 metros cúbicos, entre concreto, roca y otros materiales.



“Allí no podemos simplemente volcar material para llenar, sino que tenemos que hacer capas, etapas con diferentes espesores y diferentes durezas y diferentes consistencias, incluso con geotextiles, para poder garantizar la rigidez en la parte inferior y la flexibilidad que requiere la parte superior para el paso de los trenes”, señaló el gerente.

El mandatario indicó que este punto no era uno de los identificados en el estudio de la Universidad Nacional, pero que se adelantan las intervenciones desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) en 17 puntos críticos del río que mitigan esta situación, para prevenir que se registren otras afectaciones. No obstante, hay que recordar que en total son 89 los puntos y que el presupuesto para las intervenciones es de por lo menos 150.000 millones de pesos para atender lo más prioritarios.

Si bien ha salido de nuevo el debate de si se debe o no canalizar de nuevo el río Medellín, Gutiérrez destacó que el Metro tiene 26 kilómetros de extensión, en las dos líneas, de los cuales entre 15 y 16 kilómetros son los que van por este afluente y que este fue “un problema puntual entre la estación Aguacatala y la estación Poblado a la altura de la 4 Sur”.