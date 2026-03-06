Ojo, beneficiarios de Colombia Mayor: fecha de pagos cambia por elecciones del 8 de marzo

En el marco de las elecciones legislativas, los beneficiarios del programa Colombia Mayor no podrán reclamar este fin de semana su subsidio de 230.000 pesos en ninguno de los puntos habilitados para estos pagos.

La entidad Prosperidad Social informó, por medio de un comunicado oficial, que esta decisión hace parte de las medidas de protección electoral relacionadas con los procesos operativos de entrega de transferencias monetarias.

Estas acciones buscan garantizar transparencia, proteger a los beneficiarios y evitar cualquier tipo de interferencia con la jornada electoral. Por esta razón, los puntos autorizados en todo el país volverán a habilitarse el lunes 9 de marzo, cuando se retomará el pago del subsidio.

Pagos de Colombia Mayor y Renta Ciudadana. Foto: Prosperidad Social.

Prosperidad Social también recordó a los beneficiarios que ninguna persona puede condicionar la entrega del subsidio al apoyo a un candidato o partido político.



Si al momento de reclamar la transferencia alguien le sugiere o le exige apoyar a determinado candidato para poder recibir el subsidio, debe saber que esto es falso. Los recursos del programa son transferidos directamente por Prosperidad Social a los operadores y puntos de pago encargados de la entrega y ningún candidato o actor político participa en este proceso.

En el siguiente enlace podrá consultar su departamento y municipio para encontrar el punto de pago más cercano: https://dpsco.sharepoint.com/:x:/s/CentroDocumentacionPSF/EZVoIyGt4QhKuhPuEic8OkUBwpURVtLU9i2b7HJNy4EOuA