En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Ojo, beneficiarios de Colombia Mayor: fecha de pagos cambia por elecciones del 8 de marzo

Ojo, beneficiarios de Colombia Mayor: fecha de pagos cambia por elecciones del 8 de marzo

Hasta el lunes podrán volver a reclamar el apoyo económico de 230.000 pesos quienes no tienen pensión o viven en extrema pobreza y hacen parte de este programa de subsidios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad