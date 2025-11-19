En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno reducirá edad para recibir 230.000 pesos de Colombia Mayor: quedará como en la pensional
Primicia

Gobierno reducirá edad para recibir 230.000 pesos de Colombia Mayor: quedará como en la pensional

El aumento de Colombia Mayor costará unos 152.000 millones pesos adicionales este año y entrará a regir de inmediato.

Publicidad

Publicidad

Publicidad