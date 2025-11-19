Gobierno reducirá edad para recibir 230.000 pesos de Colombia Mayor: quedará como en la pensional

Por segunda vez en el año el gobierno modificará las condiciones de acceso al programa Colombia Mayor y lo va a equiparar al 'Ingreso Solidario' que se aprobó en la reforma pensional.

En septiembre, el gobierno había anunciado un aumento de 80.000 a 230.000 pesos en el subsidio para las mujeres a partir de los 70 años y para los hombres a partir de los 75. Sin embargo, el gobierno considera que ese aumento es insuficiente y el Departamento de Prosperidad Social está terminando de ajustar una resolución que aumenta el subsidio hasta 230.000 pesos para las mujeres a partir de los 60 años y para los hombres a partir de los 65 años.

La nueva resolución establece, además, que cada año el valor de la ayuda aumentará de acuerdo con el IPC, es decir, la inflación certificada por el Dane.

Programa Colombia Mayor. Foto: Prosperidad Social, archivo.

"Los montos actuales son insuficientes para garantizar la subsistencia mínima de quienes carecen de pensión, pues el subsidio base se sitúa muy por debajo de la línea de pobreza extrema y el monto diferencial vigente queda corto frente al costo de la canasta alimentaria", argumentó el gobierno en los documentos que justifican la medida.



Según el DPS, el aumento del subsidio para noviembre y diciembre costará 152.500 millones de pesos. Para el próximo año la medida tendrá un costo de 4,6 billones de pesos, pero el gobierno considera que estará financiada con los 7,3 billones de pesos que tiene el DPS para transferencias el año entrante.

Sin embargo, vale recordar que el presupuesto del próximo año ya está desfinanciado y por eso el Congreso está estudiando una reforma tributaria de 16,3 billones de pesos. Si esa reforma no se aprueba, el gobierno tendrá que 'pasar' las tijeras y recortar el presupuesto el 1 de enero.