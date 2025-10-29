Aumentan pago de Colombia Mayor: desde este 30 de octubre beneficiarios podrán reclamar nuevo valor

El Gobierno nacional cuenta con varios subsidios que durante el transcurso del año entrega a las personas más vulnerables. Una de esas ayudas económicas es Colombia Mayor, destinada a adultos mayores de 70 años de edad, quienes desde este 30 de octubre recibirán un incremento en el pago.

El programa busca aumentar la protección para las personas mayores por medio de una entrega económica, principalmente para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, fue el encargado de dar la buena nueva a los beneficiarios inscritos en todo el territorio nacional. "A partir de este ciclo... las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir un aumento significativo frente a los $80.000 que recibían anteriormente".



Aumento que recibirán beneficiarios de Colombia Mayor

Desde este jueves 30 de octubre, más de 1 millón de personas de la tercera edad recibirán el nuevo monto del programa Colombia Mayor correspondiente al ciclo 10, el cual, según la entidad, pasa de $80.000 a $230.000, un incremento que representa más del doble del subsidio.

Asimismo, la entidad indicó que se realizará una nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años de edad: "pasarán a recibir el mismo monto, en lugar de los 225.000 pesos otorgados en ciclos anteriores".



Para la ejecución del nuevo pago se requirió de una inversión total por parte de Prosperidad Social de $324.240 millones. Rodríguez Amaya expresó que se trata de un gran avance en materia de justicia social. “Este aumento es un paso decisivo en la dignificación de la vida de las personas mayores más vulnerables del país".



Fechas clave para el pago de Colombia Mayor

La entidad del Gobierno manifestó que la entrega del subsidio, que se hace de manera mensual, se llevará a cabo en las siguientes fechas:



30 de octubre de 2025 : inicia pago del ciclo 10 de Colombia Mayor.

: inicia pago del ciclo 10 de Colombia Mayor. 14 de noviembre de 2025: plazo máximo para reclamar el subsidio.

Los beneficiarios podrán reclamar el pago a través de transferencia bancaria o giro, dependiendo del canal asignado a cada persona.



¿Cómo reclamar el subsidio de Colombia Mayor?

Beneficiarios del programa deben tener en cuenta que los periodos de pago se informarán mes a mes, por lo cual el adulto mayor debe estar pendiente de su celular, pues ahí recibirá un mensaje de texto indicando que el monto ya está habilitado para ser reclamado en una fecha exacta, directamente en los puntos autorizados por Prosperidad social.

El recurso estará disponible para ser cobrado durante 10 días hábiles.