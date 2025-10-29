En vivo
Blu Radio  / Economía  / Empresarios señalan que los altos impuestos son la principal razón de la informalidad

Empresarios señalan que los altos impuestos son la principal razón de la informalidad

Según una encuesta realizada por la Andi a los empresarios, la informalidad aumentó afectando el desempeño de los negocios en los últimos meses.

Más de 5 millones de jóvenes en Colombia están fuera del sistema educativo y del empleo formal
Foto creada con IA.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

La informalidad se ha convertido en una de las principales problemáticas que interfiere en la competitividad y productividad del sector formal. Según una encuesta reciente, la mayoría de los empresarios considera que la competencia desleal asociada a la informalidad es un problema significativo que impacta sus operaciones.

El 53 % de los encuestados señaló que la informalidad tiene un impacto negativo que afecta el desempeño en sus negocios, mientras que un 32 % indicó que lo hace en menor medida y un 15 % manifestó no verse afectado. Además, el 30,3 % de los encuestados percibe que la informalidad ha aumentado en el último año, lo que sugiere que el problema está lejos de ser resuelto.

Las empresas señalan que el aumento en la informalidad se debe principalmente al incremento de los costos laborales y los cambios normativos en materia laboral, seguido por la inflación y los cambios arancelarios. La informalidad se manifiesta de diversas maneras, incluyendo la producción y comercialización de productos de mala calidad, la evasión de impuestos y el incumplimiento de normas ambientales.

Trabajo, empleo, reforma laboral
Reforma laboral, ¿qué cambia en Colombia?
Foto: Grok

Además, los resultados revelaron que la informalidad se manifiesta de diversas maneras en el sector empresarial colombiano. Según la encuesta, más de la mitad de las empresas (52%) considera que la principal forma de informalidad es la comercialización de productos que no cumplen con normas técnicas, son reenvasados o adulterados.

La evasión de impuestos es otro problema significativo, con un 49 % de las empresas que lo identifican como una de las principales formas de informalidad. Esto incluye la no facturación, la omisión en la declaración del IVA, impuesto de renta o retención en la fuente.

Evitar los altos impuestos, altos costos laborales, obtener mayores márgenes de ganancia, no realizar trámites y regulaciones por parte de las autoridades y, el desconocimiento de la normativa, son de las principales razones por las que los empresarios consideran que las personas optan por la informalidad.

Para abordar este problema, es necesario implementar una estrategia integral que combine incentivos, control y educación. Los empresarios proponen medidas como la mayor vigilancia y control a las actividades informales (31,9 %), la estabilidad tributaria y la reducción de impuestos y tasas especiales (30,8 %).

