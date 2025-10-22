El negocio en Colombia que entrega 200.000 empleos: estos son los cargos que buscan

Colombia vive una nueva ‘fiebre del oro’. Sin embargo, no se trata de metales preciosos, sino del auge de la música y el entretenimiento en vivo, que se han convertido en un verdadero motor para la economía nacional. Este fenómeno ha posicionado a Bogotá como una de las principales capitales del entretenimiento en América Latina, impulsando miles de oportunidades laborales.

Según cifras del DANE, el sector de eventos y espectáculos en vivo aporta más de 3.400 millones de dólares a la economía colombiana, lo que representa cerca del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Pero el impacto más visible se refleja en el empleo: actualmente, este sector genera más de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país.



Empleos en Bogotá: las vacantes que están buscando

No todos los empleos provienen del escenario o la ingeniería de sonido. La mayoría de las vacantes nacen en labores de logística y servicios que se desarrollan antes, durante y después de cada evento. Las grandes giras internacionales que hoy incluyen a Colombia entre sus destinos exigen un enorme esfuerzo detrás de bambalinas, donde miles de trabajadores son esenciales para el éxito de cada espectáculo.

Entre los principales oficios destacan:



Seguridad y vigilancia: control de acceso, protección de artistas y manejo de multitudes.

control de acceso, protección de artistas y manejo de multitudes. Logística y montaje: armado y desarmado de escenarios, luces y sonido.

armado y desarmado de escenarios, luces y sonido. Servicios y catering: atención al público, puntos de venta de comida y bebidas.

atención al público, puntos de venta de comida y bebidas. Aseo y limpieza: mantenimiento de los recintos antes y después de los eventos.

mantenimiento de los recintos antes y después de los eventos. Transporte: movilización de equipos y personal técnico.

La inversión en infraestructura también ha fortalecido este crecimiento. Escenarios como el Coliseo MedPlus, el Vive Claro y el ya consolidado Movistar Arena son muestra del potencial del sector. Solo este último generó más de 55.000 empleos en 2024, una cifra que confirma la relevancia del entretenimiento en el desarrollo económico de Bogotá y del país.

Festival Estéreo Picnic, evento de música realizado en Bogotá Foto: Blu Radio

Colombia exporta talento técnico y logístico

El auge ha permitido que surja una nueva generación de profesionales especializados. Empresas nacionales como Mediacoustix han ganado reconocimiento internacional gracias a su experiencia en producción técnica.

El ingeniero de sonido Johans Díaz, CEO de Mediacoustix, ha liderado la producción de más de 2.000 shows en distintos países, trabajando con artistas como J Balvin y Lunay, además de festivales como Estéreo Picnic. Díaz destaca que el éxito de los espectáculos internacionales depende, en gran parte, del trabajo de ingenieros, técnicos y equipos locales altamente capacitados.

El crecimiento del sector no solo representa ingresos récord, sino también una alternativa sólida frente al desempleo. Para 2025, se proyecta que Bogotá supere los 500 millones de pesos en ganancias derivadas de esta industria, consolidando a la ciudad como epicentro latinoamericano del entretenimiento en vivo.