Trabajadores en pobreza podrían mantener el régimen subsidiado durante 6 meses al conseguir empleo

Un borrador de resolución del Ministerio de Salud estaría reglamentando que las personas clasificadas en los grupos A, B y C del Sisbén que consigan empleo formal sigan en el régimen subsidiado hasta por seis meses, mientras cotizan al sistema a través de la Adres.

Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un borrador de resolución con la que se busca facilitar la transición de los trabajadores de bajos ingresos hacia la formalización laboral.

La norma establece que las personas clasificadas en los grupos A, B y C del Sisbén, que representan a la población en pobreza extrema, moderada y vulnerable, podrán conservar su afiliación al régimen subsidiado de salud por un periodo máximo de seis meses después de iniciar una relación laboral formal.

Durante este tiempo, las cotizaciones al sistema deberán ser recaudadas directamente por la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres) mediante el código MIN005 de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

Persona contando billetes.
Persona contando billetes.
Foto. Blu Radio

La medida busca evitar interrupciones en la atención médica y promover la continuidad del aseguramiento, mientras los nuevos trabajadores se ajustan a las condiciones del régimen contributivo. El empleador deberá validar la clasificación del trabajador en el Sisbén, reportar su vinculación y, al cumplirse los seis meses, gestionar el traslado al régimen contributivo.

La Adres, por su parte, administrará los aportes, reconocerá las prestaciones económicas y pagará a las EPS del régimen subsidiado la Unidad de Pago por Capitación correspondiente durante el periodo autorizado.

