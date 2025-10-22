¿Sin dinero para diciembre? Aprenda cómo ganar vendiendo al exterior desde su casa

En un año en el que la economía crece, pero el bolsillo aún no lo siente, con una inflación del 5,18 % en septiembre, según el Dane, todavía lejos de la meta del 3 % del Banco de la República, y unas tasas de interés del 9,25 % que mantienen alto el costo del crédito, muchos colombianos buscan alternativas para reforzar sus ingresos y prepararse para los gastos de fin de año.

Una opción que gana terreno es el e-Commerce cross-border, o comercio electrónico transfronterizo, un modelo que permite vender productos o servicios a otros países sin necesidad de abrir una empresa en el exterior. Desde moda y artesanías hasta servicios digitales, cada vez más personas lo usan para diversificar sus ingresos y llegar a clientes globales desde sus hogares.

Su atractivo radica en la simplicidad. Todo el proceso, publicar productos, recibir pagos y coordinar envíos internacionales, se gestiona en línea, con plataformas que automatizan la logística, las divisas y los trámites legales. En la práctica, cualquier pyme, emprendedor o freelancer puede vender desde Colombia a mercados como México, Brasil o Chile sin grandes inversiones.

De acuerdo con la Fintech Ebanx, el comercio electrónico transfronterizo ya representa el 15 % del e-commerce local, con ventas cercanas a USD 7.800 millones y un crecimiento anual del 18 %. En un mercado digital que supera los USD 52.000 millones, este modelo se consolida como una oportunidad para los emprendedores que quieren internacionalizarse.



“El e-Commerce cross-border seguirá creciendo a doble dígito, impulsado por usuarios jóvenes, conectados y con mayor confianza en las Fintech que facilitan pagos seguros y experiencias sin fricción”, afirma Salomón Saldarriaga, CEO de Coloca Payments, una de las empresas que lidera este ecosistema en el país.

Más allá de las cifras, su impacto es tangible. Las pymes acceden a clientes con mayor poder adquisitivo, los productores regionales exportan sin intermediarios y los freelancers transforman su talento en ingresos en dólares. Sin embargo, el éxito depende de cumplir normas aduaneras, calcular costos de envío y garantizar pagos seguros, tareas en las que las Fintech se vuelven aliadas clave al simplificar cobros internacionales y operaciones en múltiples monedas.