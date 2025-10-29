Principal sindicato de Ecopetrol acuerda movilizarse contra la venta del Permian

Mientras el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en sacar a Ecopetrol de las operaciones de fracking en Estados Unidos, el principal sindicato de la petrolera, la USO, aprobó por mayoría el inicio de acciones de movilización en contra de esa decisión.

Concretamente, se trata de las operaciones en la cuenca del Pérmian, en Estados Unidos, donde Ecopetrol es socia de Oxy.

El presidente Petro lleva semanas insistiendo en que es un “negocio malísimo”, basándose en un informe elaborado por un colectivo de ambientalistas antifracking que hace una interpretación propia de los informes financieros de la compañía ante el mercado estadounidense.

Las acciones de movilización de la USO incluirán el envío de comunicaciones al Gobierno y a la junta directiva, además de la intervención de César Loza, presidente de la USO, en la asamblea de accionistas. En su discurso, Loza argumentará por qué considera inconveniente para la compañía salir de uno de sus activos más rentables.



Sin embargo, la oposición a la venta del Pérmian no es unánime. Algunos miembros de la junta directiva de la USO, cercanos al Partido Comunes y al Congreso de los Pueblos, sostienen que Ecopetrol debe dejar de hacer fracking tanto en Colombia como en el exterior, alineándose con la política del presidente Petro.