"No seremos los sepultureros de Ecopetrol; el Permian es su negocio más rentable”: USO

El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, rechazó de manera categórica la posibilidad de que Ecopetrol venda su participación en la cuenca del Permian, en Texas (Estados Unidos), un activo que el presidente Gustavo Petro ha calificado como un “negocio chimbo”. En entrevista con Mañanas Blu, Loza advirtió que el sindicato no permitirá decisiones que pongan en riesgo la estabilidad financiera de la empresa más importante del país.

“Hoy el Permian es el negocio más rentable que tiene Ecopetrol”, aseguró Loza.

El costo de levantar un barril allí está entre los 5 y 6 dólares, mientras que en Colombia está entre 12 y 14 dólares agregó.

El activo más rentable de Ecopetrol

El campo Permian, operado conjuntamente por Ecopetrol y la compañía estadounidense Occidental (OXY), ha alcanzado cifras récord de producción. Según los informes oficiales del segundo trimestre de 2023, la producción llegó a 115.000 barriles equivalentes por día, de los cuales 65.000 corresponden a crudo y el resto a gas natural.

De acuerdo con Loza, esta operación representa el 15 % de la producción total del grupo empresarial Ecopetrol y el 10 % de sus reservas.



“Quitarle eso a Ecopetrol sería quitarle 190 millones de barriles equivalentes”, enfatizó el dirigente sindical. Los datos contrastan con la posición del presidente Petro, quien ha sostenido que el Permian es un mal negocio debido a la preponderancia del gas frente al petróleo en su producción. Sin embargo, la USO sostiene que el mandatario está “mal informado” y que su rechazo al fracking obedece más a una postura ideológica que a un análisis técnico.

“El que tiene los datos cerrados es el señor Presidente de la República”, afirmó Loza. “El presidente Petro tiene una aversión hacia los combustibles fósiles, pero su postura no puede basarse en información equivocada”.

Tensión entre el Gobierno y el sindicato

La discrepancia entre el Ejecutivo y la USO marca un nuevo episodio en la compleja relación del presidente Petro con el sector de los hidrocarburos. Aunque el sindicato apoyó al mandatario durante su campaña presidencial, Loza reiteró que esa cercanía no significa subordinación.

Publicidad

“Apoyamos al presidente Petro porque creemos en las reformas sociales y en la paz, pero mantenemos independencia. Cualquier decisión que afecte a Ecopetrol tendrá una respuesta categórica del sindicato”, dijo. La USO advirtió que, de concretarse la venta del Permian, el sindicato convocará acciones de movilización nacional.

Si hay una decisión para afectar a Ecopetrol, este sindicato reaccionará. No vamos a permitir que el patrimonio de los colombianos se venda. No seremos los sepultureros de Ecopetrol sentenció Loza.

Riesgos financieros y presión política

Actualmente, Ecopetrol enfrenta una deuda de aproximadamente 28.500 millones de dólares, el doble de su valor estimado en bolsa. Para la USO, vender su activo más rentable solo agravaría la situación financiera.

Publicidad

“Si el mercado reacciona negativamente, Ecopetrol puede ir a la quiebra. Así de sencillo”, advirtió Loza. La polémica también se inscribe en un contexto político más amplio. La reciente reunión del presidente Petro con miembros de la junta directiva de Ecopetrol derivó en la salida de su presidenta, Mónica de Greiff, lo que ha sido interpretado como un intento de reconfigurar la junta para facilitar decisiones alineadas con la visión energética del mandatario.

Transición energética sin marchitar Ecopetrol

Aunque la USO respalda la transición energética, Loza subrayó que esta no puede implicar el desmantelamiento de la industria petrolera ni la pérdida de empleos.

“La transición energética no es cerrar pozos ni apagar refinerías. Es un proceso progresivo y complementario, que debe financiarse precisamente con los recursos del petróleo y el gas”, explicó.El líder sindical insistió en que Ecopetrol es el pilar económico del país, generando más del 80 % del EBITDA de la empresa a partir del negocio tradicional de hidrocarburos y aportando miles de millones al fisco nacional.