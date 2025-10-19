En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
Regasificadora de Cartagena
Protestas en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / USO advierte graves implicaciones de vender participación de Ecopetrol en Permian: anuncian marchas

USO advierte graves implicaciones de vender participación de Ecopetrol en Permian: anuncian marchas

Ante las versiones de venta, el sindicato de la petrolera mostró las cifras que tienen gran impacto sobre la estabilidad de la empresa y por ende en la economía del país.

Permian.
Foto: Ecopetrol.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

La propuesta de vender la participación de Ecopetrol en el Permian, uno de los yacimientos más productivos de hidrocarburos en Estados Unidos, ha sido señalada como un posible riesgo para la estabilidad financiera de la empresa estatal colombiana, de acuerdo a la advertencia de la Unión Sindical Obrera (USO).

Para el sindicato de la petrolera se trataría del “negocio más rentable que tiene Ecopetrol en el segmento de los hidrocarburos”, debido a que en el Permian el costo de levantamiento por barril oscila entre 5 y 6 dólares, frente a los 12 a 14 dólares que se registran en Colombia.

Le puede interesar:

  1. Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
    Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
    Foto: AFP
    Nación

    Piden reintegro de mujeres despedidas tras denunciar acoso en Ecopetrol

  2. gas.jpg
    BLU Radio. Gas / FOTO: Suministrada
    Economía

    Planta de regasificación de Cartagena confirmó el restablecimiento de sus operaciones

Blu Radio conoció que la empresa estaba analizando posibles ofertas, lo que encendió las alarmas y llevó a la USO a sacar cuentas. Más allá de algunas coincidencias con el mandatario, en este aspecto, le advierten sobre las consecuencias. Uno de los efectos señalados en caso de concretarse esta venta sería la disminución inmediata de la producción diaria de Ecopetrol en un 15 %, debido a la pérdida de 115 mil barriles equivalentes por día que hoy provienen del Permian.

La eventual salida del activo también implicaría una reducción de 189 millones de barriles equivalentes en las reservas totales del Grupo Empresarial Ecopetrol, cifra que representa el 10 % del total actual.

Además, se ha advertido que el margen EBITDA del Permian, que alcanza el 76 %, es ampliamente superior al de las operaciones de Ecopetrol en Colombia, donde el mismo indicador se sitúa entre el 35 % y el 40 %.

Otro dato incluido en las críticas indica que el Permian aporta el 14 % del EBITDA total del segmento de exploración y producción (upstream) de Ecopetrol, lo que resalta su importancia en la estructura financiera de la empresa.

Todas esas alertas se centran en la pérdida de este activo que pondría en riesgo una de las principales fuentes de financiación del Estado colombiano, dado que Ecopetrol transfiere recursos significativos a la Nación por concepto de dividendos, regalías e impuestos.

Lea también:

  1. Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia
    Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia
    Foto: Ecopetrol
    Primicia
    Nación

    ¿Se viene venta del Permian? Ecopetrol evalúa ofertas por operaciones en el exterior

Publicidad

Según cifras de la USO, “de cada $100 pesos que la Nación recibe desde Ecopetrol, 80 pesos provienen del negocio tradicional de los hidrocarburos”.

Otro detalle que resalta es que “el gobierno de Petro ha recibido desde Ecopetrol más de $130 billones, generados mayoritariamente por el petróleo y gas que se produce”, lo cual debería ser considerado antes de tomar decisiones que afecten estos ingresos.

El sindicato de Ecopetrol advirtió que “de materializarse esta decisión de vender Ecopetrol Permian que pondría en riesgo a Ecopetrol, no le quedará un camino diferente... que adelantar acciones contundentes de movilización y protesta contra estas medidas que marchitan la empresa”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

USO

Ecopetrol

Publicidad

Publicidad

Publicidad