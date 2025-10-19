USO advierte graves implicaciones de vender participación de Ecopetrol en Permian: anuncian marchas

La propuesta de vender la participación de Ecopetrol en el Permian, uno de los yacimientos más productivos de hidrocarburos en Estados Unidos, ha sido señalada como un posible riesgo para la estabilidad financiera de la empresa estatal colombiana, de acuerdo a la advertencia de la Unión Sindical Obrera (USO).

Para el sindicato de la petrolera se trataría del “negocio más rentable que tiene Ecopetrol en el segmento de los hidrocarburos”, debido a que en el Permian el costo de levantamiento por barril oscila entre 5 y 6 dólares, frente a los 12 a 14 dólares que se registran en Colombia.

Blu Radio conoció que la empresa estaba analizando posibles ofertas, lo que encendió las alarmas y llevó a la USO a sacar cuentas. Más allá de algunas coincidencias con el mandatario, en este aspecto, le advierten sobre las consecuencias. Uno de los efectos señalados en caso de concretarse esta venta sería la disminución inmediata de la producción diaria de Ecopetrol en un 15 %, debido a la pérdida de 115 mil barriles equivalentes por día que hoy provienen del Permian.

La eventual salida del activo también implicaría una reducción de 189 millones de barriles equivalentes en las reservas totales del Grupo Empresarial Ecopetrol, cifra que representa el 10 % del total actual.



Además, se ha advertido que el margen EBITDA del Permian, que alcanza el 76 %, es ampliamente superior al de las operaciones de Ecopetrol en Colombia, donde el mismo indicador se sitúa entre el 35 % y el 40 %.

Otro dato incluido en las críticas indica que el Permian aporta el 14 % del EBITDA total del segmento de exploración y producción (upstream) de Ecopetrol, lo que resalta su importancia en la estructura financiera de la empresa.

Todas esas alertas se centran en la pérdida de este activo que pondría en riesgo una de las principales fuentes de financiación del Estado colombiano, dado que Ecopetrol transfiere recursos significativos a la Nación por concepto de dividendos, regalías e impuestos.

Según cifras de la USO, “de cada $100 pesos que la Nación recibe desde Ecopetrol, 80 pesos provienen del negocio tradicional de los hidrocarburos”.

Otro detalle que resalta es que “el gobierno de Petro ha recibido desde Ecopetrol más de $130 billones, generados mayoritariamente por el petróleo y gas que se produce”, lo cual debería ser considerado antes de tomar decisiones que afecten estos ingresos.

El sindicato de Ecopetrol advirtió que “de materializarse esta decisión de vender Ecopetrol Permian que pondría en riesgo a Ecopetrol, no le quedará un camino diferente... que adelantar acciones contundentes de movilización y protesta contra estas medidas que marchitan la empresa”.