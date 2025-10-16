¿Se viene venta del Permian? Ecopetrol evalúa ofertas por operaciones en el exterior

La petrolera estatal Ecopetrol ha recibido manifestaciones de interés para la compra de activos de la compañía en el exterior, de acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, que pidieron la reserva de sus nombres por tratarse de una subasta confidencial.

La compañía está explorando las ofertas y, en caso de que decida aceptarlas, tendrá que darse todo un proceso interno de aprobación de acuerdo con el gobierno corporativo de la compañía.

En simultáneo, la empresa se prepara para "rotar" el portafolio de campos en el país y salir de aquellos que ya no le resultan lo suficientemente rentables.

Permian, Ecopetrol. Foto: Ecopetrol Linkedin

A mediados de noviembre podrían darse los primeros anuncios de las rotaciones de campos en el país.



En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro le ha estado insistiendo a las directivas de Ecopetrol en la necesidad de vender las operaciones de fracking en Estados Unidos, bajo el argumento de que van contra la política ambiental del Gobierno.

Las operaciones en el Permian representan hoy en día el 13 % de la producción total de Ecopetrol y su principal fuente de crecimiento.

La insistencia del Gobierno en la venta de este activo es una de las razones que precipito la salida de Mónica de Greiff de la junta directiva de la empresa.