MinMinas pide a Ecopetrol dar vía libre a proyecto de importación de TGI en La Guajira

El Gobierno Nacional está pidiendo a Ecopetrol que permita el desarrollo de dos proyectos de importación de gas adicionales a la planta de importación SPEC, en Cartagena, luego de que el mantenimiento anual de la planta pusiera en estrés máximo el suministro de gas en el país, al punto de que Ecopetrol tuvo que sacrificar sus propias necesidades y reducir su producción para poder abastecer al mercado.

Ecopetrol anunció en las últimas horas el inicio de la contratación de la importación de gas a través de Coveñas, a pesar del pedido del Grupo de Energía de Bogotá de desarrollar una planta adicional en La Guajira, donde está ubicada la planta de tratamiento de Ballena.

Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia Foto: Ecopetrol

“Obviamente no me puedo meter en las decisiones de Ecopetrol, ni más faltaba, pero espero que también pueda darle vía libre a las solicitudes que ha hecho TGI para adaptar el proyecto por Ballena y podamos hacer los dos proyectos para tener más competencia”, dijo el ministro de Energía, Edwin Palma, durante el Congreso de la ANH en Cartagena.

La planta de importación de Coveñas permitiría la importación de 200 millones de pies cúbicos, mientras que la planta en Ballena permitiría unos 400 millones de pies cúbicos por día, una capacidad similar a la de la planta SPEC.



Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto: Blu Radio.

De acuerdo con las proyecciones del mercado y del propio Gobierno, el próximo año aumentará el déficit de gas y el país necesitará más gas importado.

Palma ha defendido en diversas oportunidades la posibilidad de comprar ese gas desde Venezuela y asegura que las dificultades para hacerlo son simplemente ‘políticas’ y derivadas de decisiones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.