En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gas en Colombia: para 2026, el faltante alcanzará 117 millones de pies cúbicos al día, advierte TGI

Gas en Colombia: para 2026, el faltante alcanzará 117 millones de pies cúbicos al día, advierte TGI

Las proyecciones son alarmantes, pues los datos indican un aumento significativo en la escasez de gas en el país.

Gas natural.
Gas natural.
Foto: AFP
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El panorama energético de Colombia se enfrenta a un déficit de gas “sin alternativas realistas” en los próximos 5 o 6 años", según las advertencias del Grupo de Energía de Bogotá. Ante esta inminente crisis, Jorge Andrés Henao, Gerente de Transportadora de Gas Internacional (TGI), puso sobre la mesa una propuesta.

De hecho, consideran esta como la única vía viable para garantizar el suministro. Se trata del desarrollo de un proyecto de regasificación en Ballenas, La Guajira. Dio los detalles en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Henao recalcó la importancia crítica de este recurso, señalando que el gas natural, “más allá de ser un hidrocarburo, es un servicio público”. La solución que TGI está promoviendo busca asegurar la entrega de gas natural a largo plazo.

Gas natural
Gas natural
Foto: Blu Radio

La crisis inminente: cifras alarmantes del déficit de gas

La necesidad de acción es inmediata, ya que las cifras de faltantes de gas, emitidas por el gestor de mercado, no son exclusivas de TGI. Colombia ya está importando gas para el mercado regulado, es decir, “para el usuario común y corriente como cualquiera de nosotros”.

Las proyecciones indican un aumento significativo en la escasez. Henao citó que “al final del siguiente año, en el cuarto trimestre, el faltante alcanzará 117 millones de pies cúbicos al día”.

La situación se agrava drásticamente hacia el final de la década, puesto que, según dijo, para el año 2027 y 2028, las proyecciones de faltantes serán de “224 y 260 millones de pies cúbicos al día”.

Estos faltantes impactarán directamente a todos los usuarios, pero en particular, a “los usuarios no regulados; la industria en general”. Si la solución se retrasa, el escenario para el país es crítico, de acuerdo con Henao.

Publicidad

Nos van a faltar 117 millones de pies cúbicos, que lo que quiere decir es que el 82 % de la industria del interior del país se va a quedar sin combustible”.

Esta afectación es masiva, involucrando a 3.500 industrias y 340.000 empleos directos e indirectos. En términos sencillos, Henao adviertió la consecuencia fatal para el sector productivo. Resumió esto en que “se apaga la fábrica”.

Regasificación en Ballenas: la única opción a corto plazo

La propuesta de TGI radica en que “la única opción viable en el corto plazo es el desarrollo de un proyecto de regasificación en Ballenas”, el cual “podría estar listo en año y medio” o 15 meses, según explicó.

Señaló que el problema principal no es solo la capacidad de la Regasificadora existente en Cartagena, sino la limitación del sistema de transporte de gas en el norte. El faltante se siente directamente en el interior del país, no en la costa.

Así funciona la regasificadora de Cartagena; podría abastecer a la mitad de Colombia 1
Foto: Blu Radio

Publicidad

Por esta razón, la ubicación de Ballenas es clave. La Regasificadora que entraría en Ballenas es estratégica, porque ese es el punto de inicio del sistema nacional de transporte.

El gasoducto que sí no está limitado y que no tiene restricciones de transporte es Ballena, o sea, la Guajira; va Barrancabermeja. Por eso la nueva planta de regasificación debe entrar ahí”, indicó.

La solución implicaría una mayor dependencia del gas importado. El gerente de TGI reconoció que, debido a que Colombia no ha realizado las inversiones necesarias en campos de producción local, las proyecciones “hacen que nos lleven directamente a la importación”.

Escuche la entrevista completa aquí:

También le puede interesar

  1. Congreso gas Barranquilla.jpg
    Ponentes del Congreso colombiano de petróleo, gas y energía que se realiza en Barranquilla.
    Blu Radio
    Caribe

    Colombia cerrará el año con un déficit del 12% en la producción de gas natural: TGI

  2. Colombia tendría que seguir importando gas
    Gas / imagen de referencia.
    Foto: Unsplash
    Economía

    Alerta en gas natural: en 2026 haría falta el 20% del gas para hogares y comercio

  3. Gas natural en el Caribe
    Gas natural en el Caribe
    Foto: AFP
    Antioquia

    Liga Nacional de Usuarios reclamó al Gobierno no frenar incremento del gas natural

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gas natural

La Guajira

Transportadora de Gas Internacional TGI

Publicidad

Publicidad

Publicidad