Liga Nacional de Usuarios reclamó al Gobierno no frenar incremento del gas natural

Un aumento del 20% en las tarifas del gas natural es lo que prevén empresas públicas de Medellín impactará desde este mes a los usuarios en Antioquia , tras la alerta en el país de vencimiento de contratos, la necesidad de importar gas más costoso y la disminución de la producción nacional.

Para el caso de Antioquia , el aviso de este incremento se ha venido informando en las cuentas de servicios públicos desde enero, señalando que impactará aplicará para todos los segmentos: residencial, comercial e industrial.

Publicidad

Así las cosas, si el consumo mensual estaba sobre los 20.000 en una vivienda de estrato 3, subirá 4.000 pesos, lo que a la larga generará un impacto en los bolsillos.

Esto dijeron los ciudadanos:

"Perverso ese incremento, porque va a afectar también la canasta familiar", dijo una de las usuarias. "Algunas empresas y comercios que venían transitando de energía a base de carbón a gas, que es un poco más amigable, verán que esto es menos viable y menos rentable, entonces paralizarán sus procesos de mejora tecnológica", dijo un empresario. "Pues me llena de sorpresa, porque no tenía conocimiento de esto. Adicional, me parece que es un incremento muy alto por la incertidumbre económica que tenemos en este momento en el país", expuso otra afectada.

Publicidad

Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, fue más allá y, además de mostrar su preocupación porque los servicios vayan al alza, cuestionó por qué el Gobierno nacional no actuó ante las advertencias desde hace un año de gremios del sector como Naturgas, Andec, Asoenergía y expertos, para que se garantizara el abastecimiento nacional.

"El Gobierno nacional no tomó ninguna decisión. Estaba la advertencia de que la estrechez del abastecimiento de gas natural iba a obligar a la importación del gas, que resulta muchísimo más costoso por el desplazamiento. Es 150 kilómetros contra 1.500 kilómetros para los mercados que ahora van a soportar el incremento de Vanti", detalló Gaviria.

Finalmente, Gaviria calificó como inoportuna la propuesta de Ecopetrol, que a través de una carta está ofreciendo para largo plazo contrataciones de suministro de gas, pues en su concepto esto debió ofrecerse como alternativa hace un año que los gremios hicieron la alerta.

Publicidad

"Es el presidente de la república, como lo dice la constitución política, a quien le corresponde orientar la política de servicios públicos y la política energética nacional. Bastante también responsabilizamos el hecho de que la política nacional energética es restrictiva en relación a la exploración y a la explotación del gas natural", agregó el presidente de este gremio.