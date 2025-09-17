Colombia cerrará el año con un déficit del 12% en la producción de gas natural: TGI

Garantizar el transporte de gas importado hacia el interior de Colombia, donde se registra el mayor consumo nacional con 600 millones de pies cúbicos, es uno de los principales retos del gremio gasífero y petrolero, teniendo en cuenta el déficit del 12% en la producción de gas natural con la que terminará el país, según datos entregados por Jorge Henao, gerente general de la Transportadora de Gas Internacional (TGI).

Henao especificó que, actualmente, el 80 % de los colombianos se benefician del gas natural y, por ende, ese hidrocarburo importado debe transportarse confiablemente mientras se reducen los índices de escasez.

“Tenemos un déficit notorio a partir del siguiente año, será de un 12 %, lo que representaría unos 100 o 150 millones de pies cúbicos, obligándonos en el sector a entregar soluciones realmente a corto plazo”, explicó.

Entre tanto, el gerente de gas en Ecopetrol, Álvaro Casanova, aseguró que desde la compañía tienen un plan de inversión para este año de 700 millones de dólares para todo lo relacionado con el tema exploratorio.

Ambas intervenciones tuvieron lugar en el Congreso colombiano de petróleo, gas y energía que se realiza en Barranquilla, específicamente durante un foro moderado en el por Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, quien no quiso dar ninguna declaración por “un vuelo que tenía programado”.

Por otro lado, más de 30.000 personas han perdido su empleo durante el actual Gobierno, según reporta el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC), Alejandro Ospina Angarita. Meta, Casanare y la parte inferior del Magdalena son los sectores del país más afectados.