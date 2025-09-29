No apareció suficiente gas para evitar racionamiento por mantenimiento de Spec: informe

Cada vez el Gobierno está más cerca de tener que declarar oficialmente un racionamiento de gas natural durante 5 días en octubre y el informe que el Consejo Nacional de Operación de Gas le envió al Gobierno sobre este tema es concluyente: No apareció todo el gas que se necesita.

Este 10 de octubre comienza el mantenimiento de la única planta de importación de gas natural que tiene el país: Spec. Con la regasificadora en mantenimiento las plantas de generación de energía térmica tienen que conseguir gas natural de otras fuentes. Para darle gas a esas plantas de energía térmica y evitar un apagón en la Costa Caribe, parte de la industria se puede quedar sin gas.

El Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO gas) le entregó al ministro de Minas, Edwin Palma, un balance indicativo de gas y la conclusión es que incluso si esta semana se dan las negociaciones que se esperan entre los agentes de mercado, el país no tendría suficiente gas para sus necesidades durante el mantenimiento.

Los peores días serían el primero y el último. El 10 de octubre faltarían 72.6 gigas de gas en la costa y 5.32 gigas en el interior. Mientras tanto, el 14 de octubre faltarían 75.6 gigas en la costa y el 2.32 gigas en el interior. Durante el puente festivo no tendríamos faltantes en el interior del país, pero en la costa los faltantes estarían entre 42 y 53 gigas, según el informe conocido por Blu Radio.



Esos faltantes ya consideran la posibilidad de que TGI, Promigas, GDO, Gecelca y Canacol vendan el gas que tienen.

El CNO gas ya hizo varias mesas de negociación y seguirá en comités adicionales en los próximos días intentando buscar nuevas alternativas.



No hay justificación jurídica para quitarle el gas a la industria: Asoenergía

El Ministerio de Minas ya modificó la regulación para darle prioridad a la generación de electricidad a partir de gas, incluso por encima de la industria.

La industria colombiana demanda unos 300 gigas de gas diarias, lo que implicaría que, si no aparece nuevo gas, se pueden llegar a ver afectada hasta el 25 % de la demanda industrial.

Para la presidente de Asoenergía, Sandra Fonseca, es evidente que hay una gestión ‘débil’ del Gobierno en materia de gas que está llevando a los usuarios a una enorme incertidumbre.

“Aunque aún no se declara el racionamiento de gas, es evidente que actualmente no se presenta una situación crítica de orden hidrológico, ni la ocurrencia del fenómeno de El Niño, ni un déficit en los embalses. Por lo tanto, no existirían las condiciones para activar la aplicación de exigencia de las de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por Confiabilidad. En ese sentido, la decisión de otorgar prioridad de abastecimiento de gas a las plantas térmicas por encima de la demanda industrial –la cual se encuentra respaldada mediante contratos firmes–, carece de sustento regulatorio, económico y social”, señaló.



Todo el mercado de gas, atento a la determinación del Gobierno

El Gobierno nacional aún no ha declarado oficialmente un racionamiento. Si lo hace, como sugiere el informe del CNO, el mercado espera que la resolución sea específica indicando qué sectores o regiones tendrían que quedarse sin gas para alimentar a la generación de energía con plantas térmicas.