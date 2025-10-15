'Estamos en modo crisis': Ecopetrol redujo producción de combustibles por mantenimiento de SPEC

Ecopetrol redujo su producción de petróleo y de combustibles para evitar que el mantenimiento de la planta de importación de gas de Spec en Cartagena llevara a un corte de suministro para las industrias del país.

La petrolera advirtió que está en 'modo crisis' tras las fallas que han impedido que Spec vuelva a operar como estaba previsto y que, aunque puede extender las medidas de la semana pasada, no tiene cómo mantenerlas de forma indefinida.

"Estamos sacrificando producción de crudo, no en los volúmenes gigantes, pero sí estamos afectando en 5.000, 7.000 barriles día la producción de crudo. Hemos bajado el consumo de las unidades de nuestras refinerías. Estamos aprovechando para hacer unos mantenimientos preventivos que ocupan la agenda operativa de nuestras refinerías. Estamos colocando prácticamente en su mínimo vital las condiciones de producción (de combustibles)", dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Ecopetrol está reduciendo la reinyección de gas en campos de petróleo desde finales de la semana pasada como parte de un plan de contingencia para liberar gas.



La compañía se vio obligada, además, a importar gasolina y diesel para suplir la reducción de la producción de la Refinería de Cartagena,

"Tan pronto comenzamos a drenar nuestros almacenamientos, importamos más combustibles y esa medida también la estamos tomando. Entonces, repito, con la contingencia que tuvimos, menor producto, menor utilización de gas de refinerías, no estamos corriendo el riesgo de desabastecimiento del país. No hay riesgo de desabastecimiento. Simplemente, utilizamos parte de los inventarios", explicó el vicepresidente de operación de Ecopetrol, Rafael Guzmán.

Ecopetrol liberó gas adicional dejando de utilizar sus propias plantas de generación de electricidad, lo que obligó a la compañía a consumir electricidad de la red nacional.

Publicidad

De momento, explicó la compañía, el impacto es operativo pero no económico.