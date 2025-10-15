La fórmula con la que Ecopetrol podría terminar operando Monómeros

El presidente Gustavo Petro continúa insistiendo en que Colombia se quede con Monómeros Colombo Venezolanos (hoy en manos del régimen de Nicolás Maduro) y empiezan a aparecer 'fórmulas' para que esto sea posible sin causar sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos (OFAC).

Las sanciones de la OFAC han sido el argumento principal por el que la administración de Ecopetrol no le ha 'caminado' a la idea de comprar la compañía, pero parece que ahora la balanza se inclina en otra dirección.

"No descarto que una Monómeros recuperada, actualizada, habilitada para ser un gran productor de fertilizantes en el país, sea una aliada importante en su momento de Ecopetrol. Cuando digo directamente es que Ecopetrol directamente no podría hacerlo (comprarla). Si en algún momento por la condición que hoy tiene Monómeros de intervención de un órgano de control, de inspección, control y vigilancia del Estado, pues podría pensarse en una liberación a partir de cuando el Estado toma el control de la compañía y luego Ecopetrol puede ser el operador de esa actividad. Esa es la forma en que yo veo desde ya, sin ningún problema, lo que podría ser el futuro de Monómeros", dijo el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, durante el Congreso de la ANH en Cartagena.

Monómeros está bajo la figura de 'control' de la Superintendencia de Sociedades. Esa entidad bloqueó este año una operación con la que el régimen de Nicolás Maduro buscaba vender activos de la compañía a Nitrofert.



La compra de Monómeros ha sido una idea recurrente del presidente Gustavo Petro por meses. La insistencia en este y otros proyectos terminó causando la salida de Mónica de Greiff de la junta directiva de la petrolera.

Hoy Roa ve en Monómeros el potencial de ser uno de los compradores de gas del proyecto Sirius a mediano plazo.