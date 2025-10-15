¿Petro participa en temas partidistas? “No hay ninguna duda”: exprocurador Arrieta

El debate sobre la participación del presidente Gustavo Petro en política se ha intensificado, especialmente de cara a las elecciones de 2026, una preocupación inicialmente planteada por figuras como Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Al respecto también se pronunció el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta, quien ofreció una postura categórica, asegurando que la participación presidencial en asuntos partidistas se convirtió en una "conducta absolutamente normal durante los últimos años" y algo que "nunca se había visto en país".

“Claro que el presidente está participando en temas partidistas. Es que no hay ninguna duda”, señaló el exprocurador en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, al señalar que, aunque existían normas y "comportamientos ideales" que prohibían tales participaciones, al presidente “se le olvidó” por completo que existen restricciones.

Presidente Gustavo Petro Foto: AFP

En ese sentido, Arrieta insistió que, pese a ley, lo que resulta más preocupante es que "no hay nadie que las esté controlando” o que le ponga un alto a ese tipo de pronunciamientos que implican participación política.



Si bien Arrieta reconoció que históricamente “no existen límites claros y nunca lo han existido” respecto a la participación, siempre ha habido un "comportamiento básico de no intervenir en política partidista, de no hacer pronunciamientos públicos y de no interferir activamente".

Por eso, dijo que esta situación no tiene ningún precedente y es una violación de la Constitución y la ley: “Yo no tengo ninguna duda sobre eso", aseveró.

Mencionó que el límite que no debe cruzarse es la "sensatez", es la franja de "hablar públicamente sobre una serie de temas que son parte del debate electoral” y que eso es lo que “no debería hacer un funcionario público".

El aspecto más novedoso y sancionable, a su juicio, es “esa agresividad verbal tan fuerte” por parte de algunos candidatos, del presidente de la República y algunos ministros en el tema electoral.

Incluso, sobre pronunciamientos específicos de ministros, Arrieta consideró que, en el fondo, sí hay participación política. La regla esencial es no "interferir el proceso electoral” y, añadió, de eso se trata.

Carlos Gustavo Arrieta Foto: AFP

La razón fundamental por la cual un gobernante electo no debe inmiscuirse en política, explicó, se basa en un principio básico de la democracia: “El gobernante electo no debe participar porque no debe interferir en resultados electorales”,

Ante esta participación política, según él, la cuestión recae en los organismos de control. Por eso, lamentó que estas instituciones "prendieron un poco al norte de su función por completo".

Históricamente, existía "un principio de respeto" hacia la institucionalidad y la sola palabra de la Procuraduría era "castigo suficiente". Sin embargo, cree que estas entidades "se han ido dibujando con el tiempo y dejaron de hacer ese papel".