Esposa de colombo-israelí: “Recibió cierta protección de Hamás por posición de Petro frente a Gaza”

Rebeca González, esposa del colombo-israelí Elkana Bohbot, reveló en entrevista con Blu Radio que su esposo, recién liberado tras dos años de cautiverio en Gaza, habría recibido cierto trato diferenciado por parte de Hamás debido a la posición del presidente Gustavo Petro frente al conflicto palestino-israelí. Según González, “Elkana recibió cierta protección por parte de Hamás, ya que el presidente Petro mostró mucho su apoyo por el pueblo de Palestina”.

Un rescate con matices diplomáticos

Elkana Bohbot, secuestrado durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, fue uno de los rehenes liberados en el más reciente acuerdo humanitario mediado por Catar. Durante su cautiverio, según relató su esposa, el grupo islamista habría reconocido su vínculo con Colombia y, en varios momentos, habría hecho comentarios sobre la postura del Gobierno colombiano en relación con la guerra.

“Su esposa viene de un buen país, así que tiene usted algo bueno porque está a favor de ellos”, aseguró González que le decían los captores, aludiendo al respaldo expresado por Petro hacia Palestina. La mujer recordó que incluso los secuestradores mencionaban al mandatario colombiano: “Escuchó mucho del presidente Petro. Le hablaban de él y de su posición frente al conflicto”.

Nacionalidad y reconocimiento humanitario

Elkana Bohbot recibió la nacionalidad colombiana en 2024, tras un decreto firmado por el presidente Petro en el que se reconocía su vínculo familiar con una ciudadana colombiana y el carácter humanitario de su situación. Esa decisión, según González, marcó un punto de inflexión en la forma en que los captores trataron a su esposo.



“Cada paso, por pequeño que hubiera sido, ayudó. El solo hecho de que supieran que mi esposo tenía protección de algún modo, que su esposa era colombiana, lo mantuvo con vida”, relató la mujer desde el hospital en Tel Aviv, donde Bohbot permanece bajo observación médica tras sufrir una fuerte desnutrición y secuelas psicológicas derivadas de su encierro.

Durante los meses más intensos del conflicto entre Israel y Hamás, el presidente Gustavo Petro mantuvo una postura crítica hacia las acciones militares israelíes en la Franja de Gaza. En varios foros internacionales, el mandatario denunció lo que consideró un “genocidio” contra el pueblo palestino y ordenó la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024.

Secuelas del cautiverio y reencuentro familiar

El testimonio de Rebeca González también expone la dimensión humana de la tragedia. Tras dos años y seis días de cautiverio, Bohbot fue recibido por su esposa y su hijo de cinco años en medio de un ambiente de conmoción. “Fue una ola de emociones hasta que pude abrazar a mi esposo. Fue el momento por el que esperé todo este tiempo”, relató.

Elkana llegó con una fuerte pérdida de peso —16 kilos menos que al momento del secuestro— y en un estado emocional complejo. “Viene con muchas heridas emocionales, con la costumbre de no decidir nada. Estuvo dos años sin poder escoger ni siquiera qué ropa ponerse”, explicó su esposa. Los médicos en Tel Aviv lo mantienen bajo observación y acompañamiento psicológico.



Planes para regresar a Colombia

Pese al trauma, la familia Bohbot-González mira hacia el futuro. Rebeca afirmó que su esposo desea viajar a Colombia y establecerse en el país cuando su salud lo permita. “Me dijo que quiere que vayamos a Colombia, que tengamos una propiedad allá. Desea el apoyo de las personas que realmente quieran ayudarnos por todo lo que pasamos”, afirmó.

El Gobierno colombiano, por su parte, ha manifestado su disposición para recibirlo oficialmente como ciudadano colombiano. Según González, esperan una comunicación formal de la Cancillería: “Espero poder recibir la llamada de la embajada o de la Cancillería para coordinar su visita a Colombia. En el momento que mi esposo se sienta preparado, viajaremos”.