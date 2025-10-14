“Me estoy encontrando con otra persona”: habla Rebecca, esposa de colombo-israelí liberado por Hamás

Después de dos años y seis días en manos del grupo islamista Hamás, el colombo-israelí Elkana Bohbot fue finalmente liberado y trasladado a un hospital en Tel Aviv, donde recibe atención médica junto con otros rehenes. Su esposa, Rebeca González, habló con Néstor Morales en Mañanas Blu sobre el reencuentro con su pareja y la compleja recuperación emocional que apenas comienza.

“El momento en el que abracé a mi esposo fue por el que esperé dos años y seis días. Fue maravilloso. Estoy completamente feliz, pero también preparada, porque me estoy encontrando con una nueva persona”, relató González con la voz entrecortada.

Bohbot, quien posee doble nacionalidad gracias a la gestión del presidente Gustavo Petro, se convirtió en símbolo de la conexión entre Colombia e Israel en medio de uno de los conflictos más violentos del siglo XXI. La liberación de varios rehenes, entre ellos Bohbot, se dio en medio de un cese temporal de hostilidades entre Israel y Hamás, tras meses de negociaciones indirectas.



El regreso tras el horror: heridas que no se ven

Rebeca González asegura que su esposo se encuentra bajo observación médica permanente, tanto por las heridas físicas como por las secuelas psicológicas de su cautiverio en Gaza.

“Mi esposo viene con muchas heridas emocionales. Le quitaron la libertad de decidir, incluso de escoger su ropa o sus zapatos. Estuvo descalzo durante dos años. Ahora cada cosa le resulta nueva, como ponerse unos zapatos o abrir un yogur”, explicó.



Según su testimonio, Elkana Bohbot perdió al menos 16 kilos durante su secuestro y presenta signos de desnutrición extrema. “Llegó pesando 53 kilos. No es un peso normal para su altura y edad”, añadió González. Los médicos en Tel Aviv realizan exámenes exhaustivos para determinar el impacto de la falta prolongada de alimentos y las condiciones de encierro.

Pero más allá de lo físico, la esposa describe el reencuentro como un proceso emocionalmente complejo: “A lo único que le tengo miedo es a que mi esposo no vuelva a ser la persona de la que me enamoré. Él cambió, y yo también cambié. Me estoy encontrando con otro ser humano.”

Elkana se reencuentra con su hijo Foto: Captura

El impacto en la familia y el reencuentro con su hijo

Durante los dos años de secuestro, Rebeca tuvo que explicarle a su hijo Rehén, hoy de cinco años, por qué su padre no volvía a casa. Con ternura y dolor, la madre relató cómo el niño reconoció a su papá de inmediato al ver la foto de su liberación:

“Corrió a verlo como si su papá solo se hubiera ido una semana. Lo reconoció enseguida. Fue un momento de mucha emoción.”Sin embargo, la vida familiar tendrá que reconstruirse paso a paso. Rebeca reconoce que el niño, al igual que su esposo, necesita apoyo emocional.

Yo me preparé estos dos años para esto, física y emocionalmente. Recibí apoyo psicológico porque sabía que este día iba a llegar, y debía estar lista para acompañarlo. Es un nuevo comienzo para los tres manifestó.

“Vio el horror de la humanidad”

Bohbot, según su esposa, fue testigo directo de los horrores del conflicto Israel-Palestina. Desde su captura durante los ataques del 7 de octubre, fue llevado a Gaza, donde observó de cerca la violencia de ambos lados.

“Mi esposo viene adolorido por lo que hizo la guerra, por lo que pasó en Gaza y por lo que vivió Israel. Vio el horror de la humanidad. Vio niños palestinos golpeándolo. Vio el odio y la venganza. Y se pregunta cómo es posible que la humanidad no haya aprendido a convivir consigo misma”.

Elkana Bohbot duró más de 700 días secuestrado Foto: AFP

La gestión de Colombia y el futuro

Rebeca también reconoció el papel del presidente Gustavo Petro en la nacionalización de su esposo y en el proceso de visibilización del caso ante la comunidad internacional.

El presidente Petro fue quien le otorgó la nacionalidad colombiana. Y aunque mi esposo viene desilusionado del gobierno israelí, sabe que en Colombia hay gente que lo apoyó. Quiere venir, tener una casa allá, empezar de nuevo añadió.

Para la familia Bohbot-González, comienza una etapa de reconstrucción personal y emocional, marcada por la esperanza, el amor y la resiliencia. “Vamos a sanar su alma poco a poco, con mucha paciencia”, dice Rebeca.

Elkana sobrevivió a lo peor del ser humano. Ahora debemos aprender juntos a volver a vivir Manifestó