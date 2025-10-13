En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Rebecca Bohbo agradece a Petro y Trump tras la liberación de su esposo, Elkana Bohbo

Rebecca Bohbo agradece a Petro y Trump tras la liberación de su esposo, Elkana Bohbo

Luego de más de dos años de secuestro en Gaza, Rebecca Bohbo calificó la liberación de su esposo como “el cierre del capítulo más oscuro de sus vidas” y expresó su gratitud a los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump por el apoyo decisivo que brindaron.

Rebecca Bohbot, habló del secuestro de su esposo Elkana
Rebecca Bohbot, habló del secuestro de su esposo Elkana
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Tras 737 días de cautiverio en Gaza, el colombo-israelí Elkana Bohbo fue finalmente liberado, marcando el fin de una etapa de dolor y angustia para su familia. Su esposa, Rebecca Bohbo, ofreció una declaración muy emotiva en la que agradeció y reconoció el papel de líderes y ciudadanos que acompañaron su lucha.

“Hoy marca el cierre del capítulo más oscuro de nuestras vidas”, expresó Rebecca, quien agradeció de manera especial al presidente Gustavo Petro por otorgar a Elkana la ciudadanía colombiana, un gesto que, según dijo, “añadió protección a su vida”. También destacó la labor de la Cancillería de Colombia y de los representantes diplomáticos que la apoyaron durante los dos años de incertidumbre.

Asimismo, la esposa del liberado extendió su agradecimiento al presidente Donald Trump, a quien atribuyó una “acción decisiva” para lograr la liberación de Elkana.

Rebecca también dedicó palabras de reconocimiento al pueblo colombiano y a los medios de comunicación que mantuvieron visible el caso. “Su compasión me recordó que, incluso frente a la crueldad, la humanidad perdura”, afirmó.

Finalmente, señaló que este momento representa no solo el final del secuestro, sino también “el inicio de un camino hacia la recuperación y la esperanza”.

