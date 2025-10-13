Rebecca Bohbo agradece a Petro y Trump tras la liberación de su esposo, Elkana Bohbo

Tras 737 días de cautiverio en Gaza, el colombo-israelí Elkana Bohbo fue finalmente liberado, marcando el fin de una etapa de dolor y angustia para su familia. Su esposa, Rebecca Bohbo, ofreció una declaración muy emotiva en la que agradeció y reconoció el papel de líderes y ciudadanos que acompañaron su lucha.

“Hoy marca el cierre del capítulo más oscuro de nuestras vidas”, expresó Rebecca, quien agradeció de manera especial al presidente Gustavo Petro por otorgar a Elkana la ciudadanía colombiana, un gesto que, según dijo, “añadió protección a su vida”. También destacó la labor de la Cancillería de Colombia y de los representantes diplomáticos que la apoyaron durante los dos años de incertidumbre.

Asimismo, la esposa del liberado extendió su agradecimiento al presidente Donald Trump, a quien atribuyó una “acción decisiva” para lograr la liberación de Elkana.

Rebecca también dedicó palabras de reconocimiento al pueblo colombiano y a los medios de comunicación que mantuvieron visible el caso. “Su compasión me recordó que, incluso frente a la crueldad, la humanidad perdura”, afirmó.



Finalmente, señaló que este momento representa no solo el final del secuestro, sino también “el inicio de un camino hacia la recuperación y la esperanza”.