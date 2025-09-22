“Soy un presidente descertificado”: Petro arremetió contra EEUU por Gaza y operación en el Caribe

En su discurso antes del mensaje que dará este martes en la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro aprovechó el tiempo. El mandatario se pronunció en el Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación Climática.

Lanzó puyas desde el minuto uno de su discurso. Dijo que era una reunión más y que no se aplicaría lo que se conversaba.

Fue directo con Estados Unidos y la ONU. El siguiente reclamo fue por la descertificación de la política antidrogas de Colombia por parte de Estados Unidos y afirmó que se trató de una sanción a él, a su juicio, por sus posturas frente a la lucha antinarcóticos, el cambio climático o la situación de Gaza.

"Recientemente lo que sucede en Colombia es que soy un presidente descertificado. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un Gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo?”, recriminó el mandatario.



#EnDesarrollo "Lo que sucede en Colombia es que soy un presidente descertificado" dijo el presidente Petro desde Nueva York en medio de la Asamblea General de la ONU. "¿Con qué derecho del derecho internacional puede un Gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por… pic.twitter.com/0GmmEEAvpB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 22, 2025

Petro también se refirió a la macro operación de Estados Unidos contra el narcotráfico, aunque sin mencionar el despliegue cerca de las costas venezolanas. Resaltó que la lucha contra las drogas fracasó y ha dejado casi dos millones de muertos, lo según él es lo equivalente a 30 veces las víctimas en Gaza.

“Ya hubo un millón de muertos en América Latina, en la llamada guerra contra las drogas, vamos para dos millones, como 30 Gazas, y están ligados los dos fenómenos, porque igual caen los misiles sobre las lanchas del caribe, sobre nuestros jóvenes, o el veneno sobre nuestros campesinos, o la descertificación personal a presidente Petro porque se opone a estos misiles; asesinando, desde el poder y el gobierno que dice ser demócrata y dirige las Naciones Unidas. Igual caen los misiles sobre Gaza”, aseveró antes de decir que por la codicia Europa occidental y Estados Unidos están “sedientos de sangre de bebés”.

Hambruna en Gaza Foto: AFP

Y no dejando el lado del tema que los convocaba se refirió al cambio climático, aspecto sobre el cual dijo que quedan 10 años para actuar y como recomendación arremetió, una vez más, contra la economía fósil. Afirmó que la alternativa es que los países dejen de consumir petróleo y gas.

Pero fue más allá, en su retórica de salvar el planeta, dijo que le pediría a China que ponga destacamentos, porque según él, “los ejércitos de Estados Unidos se están rindiendo ante Hitler”, en referencia a la situación en Gaza o las operaciones en el Caribe, por lo que sugirió “la configuración de un ejército de salvación de la humanidad”.

La síntesis del mensaje de Petro, aunque mezcló varios asuntos, sin excederse considerablemente en el tiempo estipulado, fue pedir una transformación de apoyo político antes de la COP30, porque estima que muchas veces las reuniones quedan en promesas y bajo intereses distintos a los que, él cree, van en favor del planeta.