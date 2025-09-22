ONU inicia Asamblea General en medio de tensiones globales: ¿qué está en juego para la paz mundial?

La Asamblea General de Naciones Unidas se inicia en un momento crítico para la paz mundial, según analistas.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Ricardo Arias, excanciller y exembajador de Panamá ante la ONU, dio detalles sobre capacidad del organismo para enfrentar las crisis globales, enfatizando que la organización es un reflejo de las tensiones internacionales.

Arias afirmó que: "La ONU es un reflejo de lo que pasa en el mundo. No podemos pretender que ahí sucedan cosas distintas a lo que está sucediendo en el ambiente en este momento".

El excanciller expresó su preocupación por el debilitamiento que están experimentando los organismos internacionales, especialmente las Naciones Unidas. Sin embargo, el problema raíz no está en la capacidad de la organización para recuperarse a sí misma, sino en la actuación de sus miembros.



"Estamos ante una situación donde los organismos internacionales se están debilitando, particularmente las Naciones Unidas, cosa altamente preocupante. Pero eso no es que Naciones Unidas pueda hacer algo distinto para recuperarse ella. Los que tenemos que recuperarnos somos los países que somos parte de Naciones Unidas", dijo.

Aunque se ha debatido la necesidad de adaptar la carta de la ONU a las realidades actuales, las grandes potencias han impedido hasta ahora estas modificaciones.

A pesar de las fallas evidentes del organismo, Arias coincide con la idea de que la ONU es fundamental. El excanciller sostiene que: "Si mañana la ONU, que tiene muchas fallas y muchos efectos, pero si mañana desaparece la ONU, al día siguiente tenemos que crear una organización similar a la ONU".

Este estancamiento en la toma de decisiones críticas es visible en los conflictos actuales. Respecto al conflicto Israel-Palestina, Arias recordó que el organismo no ha podido actuar consistentemente debido al veto permanente en el Consejo de Seguridad: "Hasta ahora, lo que va de los últimos del conflicto de Israel y Palestina, la ONU no ha podido actuar. Siempre ha estado el veto de los Estados Unidos en las distintas resoluciones que se han presentado ante el Consejo de Seguridad".

