¿Descertificación de EE. UU. amenaza cooperación militar y exportaciones colombianas?

En entrevista en Sala de Prensa, el excanciller de la República, Julio Londoño Paredes, analizó las implicaciones de la reciente decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una medida que, si bien no incluye sanciones inmediatas, envía un mensaje político de alto impacto.

Para Londoño, este tipo de decisiones son “una desviación de carácter moral y político antes que efectiva”, pues ningún país debería arrogarse el derecho de calificar a otro.

El diplomático recordó que esta práctica no es nueva y que Washington “se ha arrogado el derecho de certificar a los países por el problema del narcotráfico, así como lo hizo en el pasado con los derechos humanos”.

Aunque reconoce que la cooperación de EE. UU. en materia militar, económica y social es importante, aclaró que “no se trata de una enorme suma para un país de las características de Colombia” y que, en caso de tensiones, el presidente estadounidense “podría echar mano de esos factores para afectar y sancionar” a Colombia.



Londoño advirtió que el problema del narcotráfico sigue siendo grave y no puede minimizarse. “Estamos nadando en coca y vamos a nadar en coca. Sectores como la costa del Pacífico y el Catatumbo están prácticamente en poder de grupos armados que se disputan las rutas del narcotráfico”, señaló, subrayando que el gobierno colombiano “no le puede dar la espalda” a una situación que genera violencia y desestabilización interna.

Una motocicleta pasa junto a una plantación mixta de café y hojas de coca en Argelia, departamento del Cauca, Colombia, el 6 de mayo de 2025. Estados Unidos ha descertificado a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro el 15 de septiembre de 2025, confirmando una decisión que podría costarle al país cientos de millones de dólares en apoyo militar estadounidense. AFP

El excanciller criticó duramente la llamada “diplomacia de micrófono” que, según él, caracteriza tanto al presidente Gustavo Petro como a Donald Trump. “Se me hace absolutamente lamentable que se haya generalizado la diplomacia de X, que a medianoche o en cualquier momento del día se hace un mensaje de cualquier clase. Eso es absolutamente contraproducente”, advirtió, insistiendo en que los asuntos internacionales deben manejarse “con inteligencia, discreción y cautela”.

Londoño también alertó sobre los riesgos concretos que enfrenta Colombia si la tensión escala: desde la imposición de aranceles del 50 %, hasta restricciones de visas e incluso la suspensión de la cooperación militar, que incluye acuerdos estratégicos para las Fuerzas Armadas.

Publicidad

“Hemos tenido altas y bajas en las relaciones con los Estados Unidos, pero el método no es el que se está siguiendo en este momento”, concluyó, recordando que en el pasado la prudencia y la negociación evitaron consecuencias más graves.

Su mensaje fue claro: más allá de las diferencias ideológicas, la relación con Washington exige cabeza fría y diplomacia profesional para evitar que una decisión política se traduzca en un golpe económico y social para los colombianos.