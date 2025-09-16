Descertificación: esto es lo que le espera al país tras entrar a la lista negra de Estados Unidos

Descertificados pero no sancionados. Ese es el estatus actual de Colombia luego de la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al país en la lista de los que no están comprometidos en la lucha contra las drogas, pero con una excepción según el cual la cooperación con Colombia es vital para Estados Unidos.



¿Qué implica la descertificación de Estados Unidos sobre Colombia?

De momento, la ayuda militar continuará y sería de unos 209 millones de dólares el próximo año. Sin embargo, el presidente Donald Tiempo puede ajustar o limitar el alcance de las excepciones en cualquier momento y no se impide la toma de otras decisiones en los próximos meses.

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana, aunque el waiver mitiga efectos prácticos, la etiqueta de failed demonstrably (fallo demostrablemente en la lucha contra las drogas) puede elevar la percepción de riesgo y aumentar el escrutinio en foros y mercados.

(ARCHIVOS) Una motocicleta pasa junto a una plantación mixta de café y hojas de coca en Argelia, departamento del Cauca, Colombia, el 6 de mayo de 2025. Estados Unidos ha descertificado a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro el 15 de septiembre de 2025, confirmando una decisión que podría costarle al país cientos de millones de dólares en apoyo militar estadounidense. JOAQUIN SARMIENTO/AFP

“Es momento de redoblar esfuerzos para traducir ese sacrificio en resultados concretos y en el debilitamiento efectivo de las estructuras del narcotráfico y toda su cadena. Hay una oportunidad real de reconsideración, pero el país debe actuar con rapidez y rigor”, advirtió la presidente de Amcham María Claudia Lacouture.

Pese a que el gobierno de Estados Unidos dejó la puerta abierta a reconsiderar su decisión, varios sectores están señalando los riesgos de que existan sanciones adicionales.

“La descertificación de EE. UU. no solo determina el flujo de asistencia militar y policial al país, sino que también puede influir en la imposición de sanciones comerciales. Podrían generarse consecuencias significativas, tales como la pérdida de confianza por parte de inversionistas internacionales, el impacto sobre el comercio bilateral, la afectación al precio del dólar y la estabilidad macroeconómica; y las menores posibilidades de que empresas estadounidenses establezcan operaciones en Colombia”, señaló la Andi en un comunicado.

De momento y por fortuna, nada de eso está ocurriendo. Tampoco hay anuncios de restricciones de viaje, ni medidas adicionales contra el país.

“Por los matices de este pronunciamiento, no debería haber efectos materiales inmediatos sobre la economía colombiana, más allá de un costo reputacional. Sin embargo, Colombia debe asumir esta lucha como propia: reducir los cultivos de coca y enfrentar las consecuencias en seguridad y conflictividad es indispensable para nuestro futuro”, dijo por su parte el presidente de Anif, José Ignacio López.