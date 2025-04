Hamás difunde nuevo video del colombo-israelí Elkana Bohbot, ¿habló con su esposa?

La organización islamista Hamás publicó este sábado un nuevo vídeo del rehén colombiano-israelí Elkana Bohbot mientras las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo de alto el fuego siguen estancadas.

"Mi querida esposa, escúchame. Quiero que sepas que sueño contigo todos los días y a todas horas. Eres mi heroína. Estoy obsesionado con verte. Seguid luchando por mí", dice sollozando Bohbot mientras simula una conversación telefónica en las imágenes difundidas por el grupo palestino.

Este es el tercer vídeo propagandístico en el que aparece Bohbot publicado por Hamás desde que Israel rompiera el alto el fuego hace ya más de un mes.

Rehénes de Hamás Foto: Captura de pantalla

"Quiero que sepas que he apelado al Estado, al Gobierno, a la Unión de Trabajadores... A todo el mundo. Incluso al Ejército del que he escuchado que están presentando cartas de renuncia. Eso es muy bueno. Me he dado cuenta de que le importamos más los ciudadanos que el Gobierno", continúa el rehén, sentando en una habitación y sujetando un teléfono.

A lo largo del vídeo Bohbot, en la simulación telefónica, pide hablar también con su hijo y con su madre.

"Mi querida madre... por supuesto sé que está luchando por mí como siempre has hecho", dice.

Bohbot está casado con una mujer colombiana, por lo que el presidente colombiano, Gustavo Petro , le otorgó la nacionalidad colombiana en febrero.

Los islamistas, horas antes, también anunciaron este sábado el hallazgo del cuerpo de uno de los captores, con quien había perdido el contacto desde este martes, que vigilaba al soldado israeloestadounidense Edan Alexander "tras un bombardeo israelí directo dirigido contra su ubicación" en la Franja de Gaza.

"Recuperamos el cuerpo de un mártir asignado a la custodia del prisionero Edan Alexander. Se desconoce el destino de Alexander y del resto de la unidad de guardia", recoge un comunicado en el que insisten en que la vida de los rehenes está en peligro por los "incesantes ataques aéreos" del Ejército.

En el enclave todavía quedan 59 rehenes (Israel estima que 24 de ellos están vivos) en manos de las milicias palestinas y cuya entrega había estado contemplada en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego que Israel bloqueó a principios de marzo.