Emotivo encuentro entre el colombo israelí Elkana Bohbot y su esposa tras ser liberado por Hamás

Elkana Bohbot, el colombo israelí, dejado en libertad por Hamás luego del acuerdo logrado entre Israel y el grupo terrorista, ya está con su esposa Rebbeca Gonzáles. Así quedo inmortalizado en un emotivo video que ve junto a ella.

Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno.

El día del ataque de Hamás se difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.



Bohbot está casado con una israelí de origen colombiano, Rebecca González. Padre de un niño pequeño, vivía cerca de Jerusalén. El presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana en noviembre de 2023.

Su esposa dijo en febrero de este año que recibió una "prueba de vida" de parte de Ohad Ben Ami, quien fue liberado de su cautiverio el 8 de febrero y pasó varios meses con Bohbot en Gaza.

Antes de su secuestro, Bohbot tenía el proyecto de abrir una tienda de helados en Tel Aviv, según sus padres.

El rehén apareció en mayo en un video difundido por Hamás, en compañía de Yosef Haim Ohana. Elkana Bohbot se muestra silencioso, visiblemente debilitado y tumbado bajo una manta.

Los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí, con lo que ahora se abre la fase de entrega de los cuerpos de los 28 que quedan muertos en el enclave palestino.



Tel Aviv estalla ante la esperada liberación de los rehenes: "La pesadilla ha terminado"

La plaza de los Rehenes de Tel Aviv y sus calles aledañas estallaron este lunes para celebrar, tras dos años de espera, la liberación de los rehenes vivos de Gaza, que proclamaron los altavoces a las decenas de miles de personas allí reunidas: "La pesadilla ha terminado, ¡ya no quedan rehenes vivos en Gaza!".

Congregados desde la madrugada a cientos, sobre las ocho y media de la mañana estallaron los primeros vítores: las pantallas mostraban imágenes de la primera videollamada entre Bar Kupershtein, paramédico secuestrado mientras trataba de auxiliar a víctimas del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, y su madre, presente en la plaza.