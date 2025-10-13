Primera imagen del colombo israelí Elkana Bohbot con su esposa tras ser liberado por Hamás

El colombo israelí Elkana Bohbot, de 36 años, reapareció públicamente junto a su esposa, la también colombiana Rebecca González, tras su liberación del cautiverio del grupo terrotista Hamás.

Bohbot fue trasladado al hospital Tel Hashomer, en Tel Aviv, luego de haber sido entregado a las autoridades israelíes por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y el grupo islamista.

Bohbot figura entre los 20 rehenes israelíes liberados este lunes después de permanecer dos años en la Franja de Gaza. Todos habían sido capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás irrumpieron en el sur de Israel y asesinaron a cientos de civiles.

Una fotografía difundida muestra a Bohbot junto a su esposa, Rebecca González, de origen colombiano, en su primer encuentro desde el secuestro.



Primera foto del colombo- israelí Elkanah Bohbot en libertad tras más de 750 días de secuestro Foto: suministrada

Cómo fue el secuestro de Elkana Bohbot

El productor había sido secuestrado durante el festival de música electrónica Nova, donde trabajaba con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, quienes murieron en el ataque junto con unas 370 personas.

El mismo día de su secuestro, se difundió un video en el que se veía a Bohbot esposado y con heridas en el rostro, mientras era conducido por sus captores.

Desde entonces, su familia no tuvo más información hasta febrero de este año, cuando Ohad Ben Ami, otro rehén que fue liberado el 8 de febrero, aseguró haber convivido con él en Gaza y entregó una “prueba de vida” a su esposa.

Elkana Bohbot duró más de 700 días secuestrado Foto: AFP

Bohbot, casado con González y padre de un niño, vivía cerca de Jerusalén. En noviembre de 2023, el presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana, en respuesta a la solicitud de su familia.

Según relataron sus padres, antes del secuestro tenía planes de abrir una tienda de helados en Tel Aviv.

En mayo de 2024, Hamás divulgó un video en el que se observaba a Bohbot junto a Yosef Haim Ohana, otro israelí secuestrado. En las imágenes, Bohbot aparecía en silencio, acostado bajo una manta y con signos de debilidad.



¿Y los cuerpos de los secuestrados muertos?

La liberación de este lunes marca el inicio de la fase del acuerdo en la que Hamás debe entregar los restos de 28 rehenes muertos que permanecen en Gaza. Sin embargo, las familias de los cautivos expresaron preocupación por el cumplimiento de este compromiso.

“Nos sentimos profundamente conmovidos y consternados por la noticia de que hoy se entregarán únicamente cuatro cuerpos de los rehenes muertos, de los 28 que Hamás mantiene en su posesión”, indicó el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado.

El grupo calificó la situación como un “flagrante incumplimiento del acuerdo” y pidió al Gobierno de Israel y a los mediadores internacionales “acciones inmediatas para corregir esta grave injusticia”.

Según medios locales, los 20 rehenes liberados fueron entregados a la Cruz Roja en dos tandas antes de ser trasladados a Israel. Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud de todos los liberados, pero se informó que recibirán tratamiento médico y psicológico tras su llegada.