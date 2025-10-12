Detrás del acuerdo Israel-Hamás: ¿cómo Trump forzó la primera liberación de rehenes en Gaza?

El reciente acuerdo entre Israel y Hamás, centrado en el intercambio de prisioneros por secuestrados, representa un alivio momentáneo, pero la verdadera consolidación de la paz podría enfrentar obstáculos.

Mohamed Badine, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Lyon en Francia, habló en Blu Radio en Sala de Prensa sobre el acuerdo histórico que permitió la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, tras dos años de guerra sin tregua entre Israel y Hamás. Analizó las condiciones que hicieron posible esta primera fase del pacto impulsado por Donald Trump, el rol de las potencias árabes y los riesgos que enfrenta el proceso de paz en Gaza.

El experto advirtió que, aunque este avance representa un respiro para la región, la verdadera dificultad será sostener el alto al fuego y crear una administración internacional estable en la Franja de Gaza. Además, explicó las implicaciones políticas de este acuerdo para Estados Unidos y cómo la búsqueda del Premio Nobel de Paz pudo haber influido en la aceleración de las negociaciones. Una conversación profunda sobre las consecuencias, los desafíos y el futuro del conflicto palestino-israelí.

Badine, distinguió claramente entre la fase de liberación y el objetivo a largo plazo de una gobernanza efectiva en la Franja de Gaza. El experto enfatizó que la primera etapa del pacto, la liberación de presos palestinos y de israelíes detenidos, se vio altamente impulsada por la intensa presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump sobre ambas partes, incluidos Hamás y el gobierno de Benjamín Netanyahu, con la ayuda de Egipto, Qatar y Turquía.



No obstante, la perspectiva de una paz duradera es sumamente compleja. El profesor Badine destacó que el odio mutuo todavía existe y la realidad geopolítica de la región está fragmentada. Al profundizar en la dificultad de la siguiente fase del acuerdo, el académico declaró:" En la primera fase del acuerdo el presidente Trump presionó a ambas partes porque existía la necesidad de llegar a un acuerdo luego de dos años de tanta violencia. El otro elemento es que Trump estaba interesado en conseguir el Noble de Paz, que finalmente no lo logró".

Además, agregó que "ahora vamos a ver la realidad geopolítica, la realidad de la región que va a comenzar a fragmentarse y un gran conflicto que va a seguir" porque, según él, aún quedan grupos armados en esa región.

Israelíes agradecen a Estados Unidos // Foto: AFP

El Factor Trump: Compromiso Político y el Premio Nobel

La continuidad del impulso negociador depende directamente de la voluntad de Estados Unidos, aunque Trump estuvo interesado en el Premio Nobel de la Paz, esta motivación puede afectar su enfoque en la segunda fase, crucial para la gobernanza de Gaza.

Publicidad

El papel de Washington es irremplazable: "Sabemos que la única persona que realmente puede presionar e impulsar unos cambios en la región es el presidente estadounidense".

Además, existen dificultades internas en Israel, ya que figuras dentro del gabinete de Netanyahu, no desean que se concrete un acuerdo, lo que generará tensiones.

Un tema secundario abordado en la entrevista fue la especulación sobre la posibilidad de que, al no lograr el reconocimiento por la paz en Oriente Medio, el presidente podría acelerar sus esfuerzos en otros frentes, como la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta es una hipótesis que tiene coherencia dentro de la mecánica política actual, según Badine, dado el historial de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.