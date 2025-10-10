Trump dice que María Corina Machado fue "muy amable" al dedicarle el Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue “muy amable” al dedicarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió y al que él también aspiraba.

“La persona que obtuvo el Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Acepto este premio en tu honor, porque realmente tú lo merecías’. Fue un gesto muy amable de su parte”, afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Entre risas, el mandatario agregó que no le pidió el galardón: “No le dije ‘dámelo a mí’”.

Trump destacó que siempre ha brindado su apoyo a Machado y subrayó la difícil situación en Venezuela. “He estado ayudándola todo el tiempo. Necesita mucha ayuda. En Venezuela hay un desastre”, expresó.



El presidente también insistió en que logró poner fin a ocho conflictos internacionales, incluyendo el de Gaza, tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Según dijo, ese pacto se alcanzó siguiendo un plan de paz que él había propuesto apenas un día antes de que el Comité Noruego del Nobel anunciara a la ganadora.

“Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones”, declaró.

Machado, quien fue reconocida “por su incansable labor en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano”, dedicó el premio a través de un mensaje en X (antes Twitter): “¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”.

María Corina Machado AFP

Publicidad

Trump suele atribuirse la resolución de otros siete conflictos además del de Gaza: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Trump ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de recibir el Nobel de la Paz, especialmente desde que el premio fue otorgado en 2009 al entonces presidente Barack Obama, a quien considera un “inmerecido” galardonado.

Por su parte, la Casa Blanca criticó este viernes al Comité del Nobel por “anteponer la política a la paz”.

Publicidad

“El presidente Trump continuará promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas”, afirmó Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca.