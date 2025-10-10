Guaidó ve en Nobel de Machado una victoria que cuenta con el apoyo de Trump para liberar a Venezuela

El exlíder opositor venezolano Juan Guaidó calificó como una “victoria para la democracia y la libertad” el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, destacando que este reconocimiento cuenta con el respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos en la lucha por liberar a Venezuela del régimen de Nicolás Maduro.

En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, Guaidó —quien se encuentra exiliado en el sur de Florida— aseguró que el galardón representa “una esperanza renovada” para los millones de venezolanos dentro y fuera del país.

“Estamos muy contentos y esperanzados por este reconocimiento a María Corina Machado, un premio a su constancia, a su tenacidad, a su fuerza y a su honradez, que también sentimos como un reconocimiento a todos los venezolanos”, expresó.



Un Nobel con impacto político y moral

Guaidó resaltó que la decisión del Comité Noruego del Nobel de la Paz tiene un valor simbólico que trasciende fronteras. Según dijo, el mensaje del comité —que definió la democracia como “una precondición para la paz duradera”— refleja la urgencia de restablecer las instituciones democráticas en Venezuela y otros países bajo regímenes autoritarios.

“Vivimos en un mundo donde la democracia está retirada, donde más regímenes autoritarios desafían la norma y recurren a la violencia. Este reconocimiento pone en el foco del mundo entero la necesidad de democracia para que haya paz duradera”, sostuvo el dirigente opositor.Para Guaidó, el Nobel concedido a María Corina Machado también proyecta la crisis venezolana hacia un nuevo nivel de visibilidad internacional, lo que —a su juicio— obligará a la comunidad internacional a reforzar su presión contra el gobierno de Maduro.



María Corina Machado, Premio Nobel de Paz Foto: Premio Nobel de Paz

La lucha de Venezuela y el acompañamiento internacional

El ex presidente interino subrayó que el premio debe ser acompañado de acciones concretas por parte del mundo democrático. “Esto tiene que venir acompañado de acción. Es el reconocimiento a la necesidad de democracia y a la lucha por la libertad de una mujer valiente”, dijo.

Durante la entrevista, Guaidó compartió una anécdota personal que, según él, refleja el valor simbólico del reconocimiento: “Camino al colegio de mis hijas les explicaba cómo una mujer venezolana que ha luchado por la paz se ganó un Nobel. Me preguntaban qué significa eso, y les respondí que representa la constancia y el testimonio de millones de venezolanos que no se rinden”.

El dirigente también señaló que la situación venezolana continúa siendo compleja, con denuncias en la Corte Penal Internacional contra Maduro y operaciones internacionales antinarcóticos en el Caribe que involucran a Estados Unidos. Para Guaidó, estos movimientos son parte de la presión global para debilitar al régimen.

El papel de Estados Unidos y el respaldo de Trump

Consultado sobre cómo se interpreta este premio desde la Casa Blanca, Guaidó afirmó que el reconocimiento a María Corina Machado refuerza la política estadounidense hacia Venezuela.

“El presidente Trump tiene muy claro la amenaza que representa Nicolás Maduro para los Estados Unidos. Y, como dijo María Corina, esta victoria cuenta con el apoyo del presidente Trump y del pueblo estadounidense”, aseguró.Aunque un portavoz de la Casa Blanca señaló que el comité del Nobel “puso la política por encima de la paz” al otorgar el galardón a Machado y no a Trump, Guaidó evitó confrontar directamente la declaración y prefirió destacar el respaldo político y moral que, según él, mantiene el expresidente republicano con la causa venezolana.

Me quedo con las palabras de María Corina: hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, con el pueblo de Estados Unidos y con los pueblos de América Latina. Venezuela será libre insistió Guaidó.

Un reconocimiento que trasciende fronteras

El exdiputado reiteró que la figura de María Corina Machado encarna la lucha cívica y pacífica por la democracia en Venezuela, y que su Premio Nobel de la Paz representa el reconocimiento mundial a esa resistencia.

“Esto es literal: el planeta entero reconoce la necesidad de libertad y democracia para Venezuela”, afirmó.Analistas internacionales coinciden en que el galardón podría revitalizar el movimiento opositor venezolano y abrir nuevas vías diplomáticas para presionar por una transición política. En paralelo, el reconocimiento eleva el perfil internacional de Machado, quien junto a Edmundo González Urrutia lidera la plataforma unitaria opositora.

El mensaje final de Guaidó

Para Juan Guaidó, el Nobel otorgado a María Corina Machado no solo es un premio individual, sino un símbolo colectivo de resistencia ante la represión y el exilio.

“Somos ocho millones de venezolanos fuera de nuestro país, perseguidos por una dictadura criminal. Pero este premio nos devuelve la fe en que la libertad es posible”, concluyó.