Mundo  / "Venezuela será libre": María Corina Machado dedica Nobel de Paz a la lucha del pueblo venezolano

“Venezuela será libre”: María Corina Machado dedica Nobel de Paz a la lucha del pueblo venezolano

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad", escribió.

María Corina Machado
María Corina Machado
AFP
Por: Geovany Quintero Gómez
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, en un histórico anuncio realizado por el Comité Noruego del Nobel desde Oslo. El galardón le fue concedido “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según destacó el comunicado oficial.

Durante la lectura del fallo, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, afirmó que el premio se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

El Comité subrayó que Machado “ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz” y que su liderazgo “encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces”.

Desde sus redes sociales, la galardonada reaccionó con un mensaje que rápidamente se volvió tendencia en X (antes Twitter): “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!”.

El Comité Noruego destacó también que Machado ha sido “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida”, y que su labor permitió encontrar “un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.

María Corina Machado
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz
Foto: Premio Nobel de Paz

Con este reconocimiento, María Corina Machado se convierte en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, un hito que marca un nuevo capítulo en la historia política y democrática de América Latina.

