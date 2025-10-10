Entre lágrimas: así le avisó el Comité Noruego a María Corina Machado el Nobel de Paz

"Estoy segura de que ganaremos". La flamente nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado, mostró optimismo y agradecimiento "en nombre del pueblo venezolano", al conocer este viernes la noticia de su galardón.

La cuenta oficial de los galardones publicó en X el video de la llamada del secretario del Comité Nobel para informar a la política venezolana de su distinción minutos antes de hacer el anuncio público.

Durante la conversación, ocurrida a mitad de la noche en Venezuela, a Machado se la escucha muy emocionada. "Oh Dios mío", dice al principio en esta conversación en inglés.

"No tengo palabras", "me siento honorada, y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano", insiste la política a su interlocutor en Oslo.



La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto mientras vota durante las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. La líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025, anunció el Comité Noruego del Nobel el 10 de octubre de 2025. AFP

¿Dónde está María Corina Machado?

La dirigente vive en la clandestinidad desde la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición.

"Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece", afirma Machado.

"Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco", insiste.

"Usted se lo merece", le responde Kristian Berg Harpviken. "Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho", insiste.

El comité noruego concedió el Nobel de la Paz a Machado por "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

“Oh my god… I have no words.”



Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025