Israel activa protocolo para recibir rehenes: control de explosivos y traslados aéreos

Israel tiene un plan militar, médico y logístico para recibir a los rehenes israelíes que se espera regresen el lunes, tanto a los sobrevivientes como a los fallecidos. El operativo fue aprobado tras una serie de inspecciones en el sitio de recepción de Re’im, donde el ejército ha realizado simulacros de este recibimiento.

En el caso de los rehenes vivos, el proceso comenzará con la entrega a la Cruz Roja Internacional, que actuará como intermediaria entre Hamás y una unidad especial del ejército israelí dentro de Gaza. Desde allí, los liberados serán trasladados al complejo de Re’im, punto principal de ingreso y evaluación.

Si alguno de los rehenes presenta condiciones médicas críticas, un helicóptero del ejército podrá evacuarlos directamente al Centro Médico Soroka, en Be’er Sheva. Quienes puedan desplazarse serán trasladados por tierra hasta Re’im, donde se reencontrarán con sus familiares más cercanos antes de ser llevados en helicóptero a uno de tres hospitales principales: Ichilov, Sheba o Beilinson.

El ejército ha acondicionado 24 habitaciones totalmente equipadas en el sitio de recepción y se prepara para recibir simultáneamente hasta 20 rehenes vivos. Además, también se tiene un plan para atender la salud mental de los liberados y facilitar su reencuentro con las familias. Consejeros especializados recomendaron que los hijos pequeños de los secuestrados esperen en los hospitales, no en la base militar, para favorecer un reencuentro menos traumático.



Como parte del acuerdo alcanzado, no habrá ceremonias públicas de liberación organizadas por Hamás. El ejército, sin embargo, reconoce que el estado físico y emocional de los rehenes sigue siendo incierto, por lo que ha dispuesto ropa limpia, sillas de ruedas, muletas y suministros básicos para la primera atención.

El protocolo también contempla la recepción de rehenes fallecidos. En estos casos, los cuerpos serán inspeccionados por equipos de ingeniería para descartar explosivos y recibirán una ceremonia militar discreta: los ataúdes serán cubiertos con banderas israelíes, un rabino recitará salmos y se rendirán honores antes de su traslado al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.

El proceso de identificación puede tardar entre 10 y 48 horas.