Exiliada venezolana en Colombia: "Tras llegada de Petro, esquemas de protección fueron retirados"

La seguridad de la vasta comunidad de exiliados venezolanos en Colombia ha sido puesta en tela de juicio tras el violento ataque sicarial ocurrido recientemente en el norte de Bogotá, donde dos activistas opositores, Luis Pechi y Jendry, fueron blanco de al menos 16 disparos a plena luz del día. Este hecho ha generado una profunda alarma entre los perseguidos políticos que residen en el país, quienes temen que el brazo represor del régimen de Nicolás Maduro se haya extendido hasta la capital colombiana.

Gaby Arellano, exdiputada venezolana y dirigente política de la oposición, también en el exilio en Colombia, manifestó el "choque" y el "temor" que embarga a la comunidad tras el intento de asesinato. En diálogo con Mañanas Blu, Arellano hizo un llamado directo a las autoridades colombianas, incluyendo al presidente Gustavo Petro, para que actúen con urgencia e investiguen a fondo las posibles motivaciones políticas detrás del ataque.



Atentado

El ataque se produjo en la calle 134, a pocos pasos de la Autonorte. Las víctimas son Luis Pechi, analista y consultor político, y Jendri Velásquez, activista de la comunidad LGTBI y miembro de Amnistía Internacional. Ambos han sido muy activos documentando y evidenciando la situación en Venezuela.

Este acto de violencia no solo ha levantado alertas sino que ha provocado acciones inmediatas de la comunidad exiliada. Los activistas solicitan resguardo urgente para los heridos, ya que temen por sus vidas y por las de los más de 1000 perseguidos políticos que hay hoy en Bogotá.

Gaby Arellano, refugiada en Colombia desde 2021, recordó que, antes de la llegada del actual gobierno, muchos líderes de la oposición contaban con protección de la UNP debido a la existencia de organismos de contrainteligencia de Nicolás Maduro en Colombia. Ella afirmó: "La embajada de Venezuela en Colombia la lideriza un hombre de la contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro".

Sin embargo, la situación cambió drásticamente: "Después de que llegó Petro, todos estos esquemas de protección fueron totalmente retirados de nosotros, por la cual muchos de mis colegas y compañeros tuvieron que ir a otro país".

La exdiputada lamentó que, a pesar de su fe previa en las instituciones colombianas, el atentado de ayer obligó a la comunidad a actuar y exigir protección: "Hoy tememos que no haya policía nacional resguardando la clínica y la seguridad de nuestros dos compañeros, porque no sabemos quién dio la orden de dispararle".

La exdiputada fue enfática al señalar a las estructuras criminales y al brazo político de la represión: "el sicariato hoy tenga paralizado a centenares de miles de vidas venezolanas en Bogotá, pues sí es alarmante". Además, acusó directamente al presidente Petro de convalidar narrativas que favorecen a la dictadura:

"No puede seguir siendo cómplice silencioso de Nicolás Maduro y no puede seguir convalidando una narrativa diciendo que el Cartel de los Soles no existe, que el Tren de Aragua no existe y que ahora va a pacificar al Trenagua, cuando son estas dos bandas criminales internacionales las que ha expandido el brazo represor y persecursor de Nicolás Maduro, no solamente en Colombia, sino en América Latina".

Gaby Arellano concluyó que "Sí tenemos miedo, pero el miedo no nos va a parar, no nos va a detener". La comunidad exige que se investigue si el móvil del ataque es político y si existe una relación con Miraflores.

