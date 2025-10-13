Petro habló tras atentado a venezolanos: "Sabemos que buscan los violentos, serán enfrentados"

Este lunes 13 de octubre se conoció el atentado contra los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez, reconocidos por su oposición al régimen de Nicolás Maduro. Tras el hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la red social X y reafirmó el compromiso de su Gobierno con la protección de refugiados y defensores de derechos humanos que residen en Colombia.

Petro aseguró que su administración garantizará la seguridad de quienes lleguen al país en busca de asilo. “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años”, expresó el mandatario. También anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará las medidas de seguridad para activistas extranjeros que se encuentren bajo amenaza.

El jefe de Estado insinuó que detrás del ataque podrían estar redes criminales organizadas. “Sabemos qué buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz, se les dará la mano; los demás serán enfrentados con contundencia”, advirtió.

Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará



La UNP… https://t.co/dlj9xe6948 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2025

Exigen justicia por el atentado contra activistas venezolanos

El atentado ocurrió en el barrio Cedritos, norte de Bogotá, cuando Peche y Velásquez caminaban por una vía principal para tomar transporte público. Según reportes preliminares, fueron interceptados por dos hombres armados que abrieron fuego contra ellos. Los agresores huyeron, pero las víctimas fueron trasladadas rápidamente a un centro médico y permanecen bajo atención especializada.

La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque y recordó que Yendri Velásquez estaba en proceso de solicitud de protección internacional tras huir de Venezuela por persecución política. “Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra las personas que buscan refugio y asilo en el país”, señaló la entidad.

Publicidad

Desde Caracas, la líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de Paz, exigió una investigación “exhaustiva, transparente y urgente” para identificar a los responsables. Además, recordó que Velásquez había sido secuestrado en 2024 por su activismo político.

Por su parte, la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana condenó el atentado y manifestó solidaridad con las víctimas: “Ningún acto de violencia o intimidación logrará silenciar la voz de quienes luchan por la libertad, la justicia y los derechos humanos”.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades colombianas reforzaron los esquemas de seguridad para líderes extranjeros amenazados en el país.