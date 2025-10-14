Manifestaciones generan caos en Bogotá: indígenas se tomaron varias entidades públicas

Bogotá atraviesa nuevamente una semana de manifestaciones que afectan la movilidad y la rutina de miles de ciudadanos. A las protestas convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), se suman otras movilizaciones que se extenderán durante toda la semana, con presencia de comunidades indígenas y organizaciones sociales.
Manifestaciones del 14 de octubre en Bogotá
Desde temprano, la capital se encuentra congestionada por las movilizaciones. Más de 1.700 indígenas llegaron el viernes pasado a la Universidad Nacional, donde instalaron cambuches para participar en las protestas frente a la Corte Constitucional, convocadas por Fecode y la CUT, en el marco del debate sobre la Reforma Pensional.
Según un comunicado de la Universidad Nacional, los indígenas permanecerán allí entre el 13 y el 18 de octubre. Además, anunciaron que marcharán hacia la Plaza de Bolívar hasta ser atendidos por el Gobierno Nacional.
Por otro lado, un grupo de organizaciones vivendistas ocupó la sede del Ministerio de Vivienda en Bogotá, exigiendo el cumplimiento de acuerdos pendientes desde hace más de dos años. Según los manifestantes, provienen del sur del país y piden soluciones concretas en materia de vivienda.
Asimismo, en la Agencia Nacional de Tierras se mantiene una toma pacífica por parte de 60 indígenas del Chocó, quienes impiden el ingreso de funcionarios. Aunque la situación se mantiene en calma, preocupa el cierre total del edificio y el desconocimiento de sus peticiones específicas.
Calendario de protestas y eventos del 15 al 18 de octubre
La protesta social es un derecho protegido por el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza la manifestación pública y pacífica. A continuación, los puntos de concentración y horarios de las movilizaciones programadas en Bogotá esta semana:
Miércoles 15 de octubre
- Velatón por el Día Nacional del Duelo Gestacional y Perinatal
Lugar: Plaza de Bolívar
Hora: 10:00 a.m.
Convoca: Secretaría Distrital de Salud
Jueves 16 de octubre
- Movilización de cierre de la Semana por la Paz #38
Lugar: Plaza de Bolívar
Hora: 2:00 p.m.
Convoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ y CINEP
- Acto artístico Operación Orión
Lugar: Plaza de Bolívar
Hora: Por confirmar
Convoca: Bordanzas por las Memorias
Viernes 17 de octubre
- Conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural
Lugar: Plaza de Bolívar
Hora: 9:00 a.m.
Convoca: Pacto Histórico MAIS
- Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá
Lugar: Parque de los Periodistas
Hora: 10:00 a.m.
Convoca: Comunidad Embera Katío, Chamí y Dóvida
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos con antelación y seguir los reportes oficiales sobre cierres y desvíos viales.