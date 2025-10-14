Manifestaciones generan caos en Bogotá: indígenas se tomaron varias entidades públicas

Bogotá atraviesa nuevamente una semana de manifestaciones que afectan la movilidad y la rutina de miles de ciudadanos. A las protestas convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), se suman otras movilizaciones que se extenderán durante toda la semana, con presencia de comunidades indígenas y organizaciones sociales.



Manifestaciones del 14 de octubre en Bogotá

Desde temprano, la capital se encuentra congestionada por las movilizaciones. Más de 1.700 indígenas llegaron el viernes pasado a la Universidad Nacional, donde instalaron cambuches para participar en las protestas frente a la Corte Constitucional, convocadas por Fecode y la CUT, en el marco del debate sobre la Reforma Pensional.

Según un comunicado de la Universidad Nacional, los indígenas permanecerán allí entre el 13 y el 18 de octubre. Además, anunciaron que marcharán hacia la Plaza de Bolívar hasta ser atendidos por el Gobierno Nacional.

Por otro lado, un grupo de organizaciones vivendistas ocupó la sede del Ministerio de Vivienda en Bogotá, exigiendo el cumplimiento de acuerdos pendientes desde hace más de dos años. Según los manifestantes, provienen del sur del país y piden soluciones concretas en materia de vivienda.

Asimismo, en la Agencia Nacional de Tierras se mantiene una toma pacífica por parte de 60 indígenas del Chocó, quienes impiden el ingreso de funcionarios. Aunque la situación se mantiene en calma, preocupa el cierre total del edificio y el desconocimiento de sus peticiones específicas.



Indígenas se toman Ministerio de Vivienda Foto: Suministrada

Calendario de protestas y eventos del 15 al 18 de octubre

La protesta social es un derecho protegido por el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza la manifestación pública y pacífica. A continuación, los puntos de concentración y horarios de las movilizaciones programadas en Bogotá esta semana:

Miércoles 15 de octubre



Velatón por el Día Nacional del Duelo Gestacional y Perinatal

Lugar: Plaza de Bolívar

Hora: 10:00 a.m.

Convoca: Secretaría Distrital de Salud

Jueves 16 de octubre



Movilización de cierre de la Semana por la Paz #38

Lugar: Plaza de Bolívar

Hora: 2:00 p.m.

Convoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ y CINEP

Acto artístico Operación Orión

Lugar: Plaza de Bolívar

Hora: Por confirmar

Convoca: Bordanzas por las Memorias

Viernes 17 de octubre



Conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Lugar: Plaza de Bolívar

Hora: 9:00 a.m.

Convoca: Pacto Histórico MAIS

Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá

Lugar: Parque de los Periodistas

Hora: 10:00 a.m.

Convoca: Comunidad Embera Katío, Chamí y Dóvida

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos con antelación y seguir los reportes oficiales sobre cierres y desvíos viales.