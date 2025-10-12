En vivo
Blu Radio  / Política  / "Inventa enemigos para ocultar sus fracasos”: la peligrosa apuesta política de Petro, según analista

"Inventa enemigos para ocultar sus fracasos”: la peligrosa apuesta política de Petro, según analista

Colombia se encuentra sumida en crisis energéticas, de salud y de orden público, con un aumento del 45 % en las insurgencias y más de un millón de personas que han abandonado el país en los últimos tres años.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

En entrevista con Sala de Prensa Blu, de Blu Radio, Juan Carlos Botero, escritor y columnista del diario El Espectador, dio una contundente crítica a la táctica política que estaría implementando el presidente Gustavo Petro, la cual, según dijo, consiste en la búsqueda desesperada de enemigos para desviar la atención de los problemas y su creciente impopularidad: "En busca de un enemigo".

El análisis de Botero destacó que este comportamiento es común en administraciones fallidas: “Es que los gobiernos cuando fracasan no pueden reconocer sus propios fracasos. Entonces acuden a buscar un enemigo y si no lo tienen a la mano, lo inventan”.

El columnista enfatizó que Colombia se encuentra sumida en crisis energéticas, de salud y de orden público, con un aumento del 45 % en las insurgencias y más de un millón de personas que han abandonado el país en los últimos tres años. Ante el fracaso manifiesto de la "paz total", Petro opta por esta distracción, buscando incluso controversias internacionales.

Gustavo Petro en Universidad Industrial de Santander
Gustavo Petro en Universidad Industrial de Santander
Foto: Presidencia

Escalada entre Colombia y Estados Unidos: "Jugar con fuego"

Una de las aristas más irresponsables de esta estrategia, según Botero, es la búsqueda de confrontación con el "coloso del norte". El intento de generar una pelea con Donald Trump activa la base antiimperialista.

Sin embargo, el columnista alertó sobre las graves consecuencias económicas que esto podría acarrear: “El posible costo de una represalia económica de Estados Unidos a Colombia será devastador”.

Botero calificó esta postura como "totalmente irresponsable y peligrosa", especialmente considerando la naturaleza personalista del liderazgo de Trump. La crítica no solo se centra en el riesgo de aranceles del 50 % que destruirían el sector agrícola de exportaciones, sino también en las acciones percibidas como temerarias, como los llamados a la sedición en Nueva York.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia - Juan Cano

Finalmente, Botero subrayó la importancia de que la ciudadanía y los medios “se unan, se movilicen, se unifiquen para mostrar la realidad” ante estos atropellos a las normas democráticas, e insistió en la necesidad de rechazar los extremos políticos en Colombia, concentrándose en opciones de centro que respeten la institucionalidad.

Escuche la entrevista completa aquí:

