Asociación Diplomática pide a Petro abrir diálogo por afirmaciones sobre carrera consular

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) invitó al presidente Gustavo Petro a abrir un espacio de diálogo con el fin de aclarar las afirmaciones realizadas sobre el proceso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular.

“Quisiéramos pedirle nuevamente, de manera respetuosa, que nos permita hablar con usted, entre muchas otras cosas, para desmentir este tipo de afirmaciones que circulan frecuentemente sobre la Carrera Diplomática y Consular”, mencionó la entidad.

El pronunciamiento surge luego de que el presidente Petro compartiera en su cuenta de X una denuncia en la que un ciudadano calificó la Carrera Diplomática de Colombia como un “título nobiliario”, asegurando que algunos cargos serían priorizados para hijos o familiares de funcionarios ya vinculados o jubilados del cuerpo diplomático.

El denunciante también afirmó que su hija se ha presentado sin éxito en dos ocasiones, argumentando que la carrera mantiene prácticas “elitistas, clasistas y hereditarias”. A dicha publicación, el primer mandatario de la república agregó: “De cómo convirtieron el derecho a la asociación al derecho nobiliario a un cargo diplomático”.



En respuesta, Asodiplo emitió un comunicado en el que propuso un encuentro con el presidente y rechazó enfáticamente cualquier insinuación de favoritismo o falta de transparencia en la selección de aspirantes.

“Durante décadas, la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo ha adelantado procesos que garantizan que los futuros funcionarios cuenten con los conocimientos y las aptitudes necesarias para ejercer de la mejor forma las funciones diplomáticas y consulares”, destacó la entidad.

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia también resaltó el mérito y la preparación de los aspirantes que, durante meses e incluso años, se preparan para obtener un puesto dentro de la Carrera Diplomática y Consular. El próximo 12 de octubre se realizarán las pruebas escritas mediante las cuales se elegirán 25 nuevos aspirantes para el año 2027.