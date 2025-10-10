Tras fallo, Comisión de Comunicaciones alista regulación de las alocuciones presidenciales

Tras el fallo emitido por la sección tercera del Consejo de Estado, en el que se estableció límites a la realización de las alocuciones presidenciales en canales públicos y privados de televisión nacional, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) anunció que, en la tarde de este viernes, emitirá una circular regulatoria en la que establecerán los alcances de este tipo de intervenciones del jefe de Estado.

“Desde la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se está trabajando en unos lineamientos muy específicos, alineados específicamente a lo que dice el Consejo de Estado, de manera tal que ese cumplimiento inmediato sea claro y preciso para que la Presidencia de la República y los operadores de televisión, que son quienes emiten estas alocuciones, puedan tener esas reglas de juego claras”, explicó la comisionada y directora ejecutiva de la CRC, Claudia Ximena Bustamante.

Desde la entidad, se advirtió que la orden del alto tribunal es de inmediato cumplimiento tanto por el Gobierno como por los operadores de televisión, por lo que a partir de la fecha las alocuciones estarán circunscritas a que no sean más de una vez por semana, a que sea personal por parte del Presidente, a que se determinen los temas específicos y la duración de los mismos, así como el carácter urgente y de trascendencia del mensaje.

Se espera que en la regulación que emita la CRC también se explique cómo se llevará a cabo el control previo, concomitante y posterior que le ordena el Consejo de Estado a la Comisión y que podría llevar a que no se permitan las alocuciones que no cumplan con las condiciones legales.