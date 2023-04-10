En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Comisión de Regulación de Comunicaciones

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Hombre con un celular.
Tecnología

Ahora el celular avisará si lo van a estafar: medida de la CRC advierte a los operadores en Colombia

CRC advierte aumento de llamadas molestas
Nación

“El problema se volvió explosivo”: CRC alerta por aumento de llamadas y mensajes fraudulentos

Mujer usando su celular mientras come
Nación

Norma le pone tatequieto a operadores móviles: prohíben cobro exagerado que hacían a usuarios

Presidente Gustavo Petro
Nación

A 37 días de elecciones, Petro ordena a ministerios reforzar publicidad sobre logros de su Gobierno

Uso del celular
Tecnología

¿No puede cancelar su plan de celular? CRC cambia las reglas para usuarios y empresas

llamadas de call centers.jpg
Tecnología

Llamadas a toda hora: así puede evitar el acoso de call centers y empresas de telefonía móvil

Alocuciones presidenciales
Primicia
Nación

Dan 3 días a CRC para explicar cumplimiento del fallo que puso límites a alocuciones presidenciales

Bajan tarifas de reconexión en telecomunicaciones en Colombia.
Nación

Bajan tarifas de reconexión en telecomunicaciones en Colombia: ley fija topes máximos

Presidente Gustavo Petro.
Nación

Presidente Petro solicita revocar fallo que regula alocuciones presidenciales

Ley respalda a usuarios de servicios de telecomunicaciones.
Cotidiano

Estos son sus derechos al cancelar un servicio: lo que las empresas no le pueden prohibir

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad