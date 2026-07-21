“El problema se volvió explosivo”: CRC alerta por aumento de llamadas y mensajes fraudulentos

La cantidad de llamadas comerciales, mensajes no solicitados y posibles intentos de fraude por medio de celulares encendió las alarmas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). El director ejecutivo de la entidad, Felipe Augusto Díaz, aseguró que el fenómeno creció hasta convertirse en una situación que requiere nuevas medidas regulatorias para recuperar la confianza de los usuarios.

Durante una entrevista, Díaz explicó que en Colombia se registran cifras que muestran la magnitud del problema: cerca de 96.800 millones de minutos de llamadas de voz al año y alrededor de 50.500 millones de mensajes de texto, muchos de ellos relacionados con campañas comerciales o comunicaciones que no siempre tienen un origen claro.

“El problema no es menor. Hoy tenemos en Colombia 96.800 millones de llamadas de voz al año y cerca de 50.500 millones de mensajes de texto al año. Entonces, la situación se está volviendo explosiva”, afirmó el comisionado al explicar la preocupación de la entidad.

CRC busca frenar llamadas sin autorización y mejorar la trazabilidad

Según Felipe Díaz, una de las principales razones detrás del aumento de estas comunicaciones es el uso de bases de datos compartidas y las dificultades para identificar quién está detrás de los mensajes o llamadas.

“Hay muchas bases de datos compartidas y la gente, el ciudadano del común, no se está registrando, por ejemplo, en el registro de números excluidos”, señaló.

El funcionario explicó que actualmente existen fallas en el control, pues aunque miles de empresas realizan consultas sobre los números registrados, todavía hay compañías que continúan contactando usuarios sin una autorización clara.

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Por esta razón, la CRC trabaja en un proyecto regulatorio que busca atacar el problema desde el origen. La propuesta contempla exigir mayor identificación de quienes envían mensajes comerciales y bloquear aquellos que no tengan una trazabilidad definida.

CRC Foto: CRC

Nuevas reglas buscan identificar fraudes y proteger a los usuarios

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Díaz explicó que uno de los puntos centrales de la regulación está relacionado con los mensajes enviados mediante códigos cortos, utilizados frecuentemente por bancos y empresas para enviar notificaciones.

“El problema es que cualquiera puede comprar un paquete de códigos cortos y enviar mensajes sin identificar y sin tener una traza de quién es el remitente”, aseguró.

El director de la CRC aclaró que la entidad no pretende revisar el contenido de las comunicaciones privadas, sino garantizar que exista información sobre quién genera cada campaña y facilitar las investigaciones cuando se trate de posibles delitos.

Además, reveló que en Colombia se han identificado reclamaciones relacionadas con fraudes por aproximadamente 252 millones de pesos diarios, una cifra que, según explicó, demuestra la urgencia de fortalecer los controles.

La regulación también contempla mecanismos para diferenciar mensajes legítimos de posibles intentos de engaño. Entre las medidas está la creación de sistemas de etiquetado institucional que permitan reconocer comunicaciones oficiales y evitar que los usuarios pierdan confianza en mensajes importantes, como códigos de seguridad bancarios.

Finalmente, Díaz indicó que las empresas de telecomunicaciones deberán realizar inversiones tecnológicas para aplicar estas medidas, pero destacó que el objetivo principal es proteger a los usuarios y recuperar la seguridad en los canales de comunicación.