Blu Radio  / Nación  / Dan 3 días a CRC para explicar cumplimiento del fallo que puso límites a alocuciones presidenciales
Primicia

Dan 3 días a CRC para explicar cumplimiento del fallo que puso límites a alocuciones presidenciales

El Consejo de Estado le dio 3 días a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que informe las medidas que ha tomado para darle cumplimiento fallo que le puso límites a las alocuciones del presidente Gustavo Petro.

